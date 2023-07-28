AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, BATSO Başkanı Abdülkadir Demir ile Görüştü

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Başkanı Abdülkadir Demir ile bir araya geldi. Görüşmede, Nasıroğlu kentteki ekonomik gelişmeler, ticari yaşam ve odanın yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Batman ekonomisini daha da ileriye taşıma noktasında, BATSO, tüm oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasta olacaklarını belirten Nasıroğlu, 'İnşallah Batman'ımızın tüm dinamikleri ile el birliği içerisinde çalışarak, şehrimizi daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız.' dedi.