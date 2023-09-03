Ajlan & Bros Holding Grubu CIFTIS'te İkinci Kez Yer Alıyor

1. CIFTIS'te Ajlan & Bros Holding Grubu'nun standından çeşitli görüntüler

3. Beijing'de düzenlenen CIFTIS'ten çeşitli görüntüler

Ortadoğu'nun önde gelen yatırım şirketlerinden Ajlan & Bros Holding Grubu, 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na (CIFTIS) ikinci kez katılıyor.

Grubun başkan yardımcısı Gao Chao, Xinhua'yla gerçekleştirdiği söyleşide, grubun CIFTIS'te daha fazla işbirliği fırsatı bulmaya çalıştığını söyledi.

"Bu bizim CIFTIS'e ikinci kez katılışımız. ve bunun bir parçası olmaktan çok mutluyuz. CIFTIS'in, ticaret ve hizmet sağlayıcılarının Çin pazarıyla ve diğer uluslararası meslektaşlarıyla etkileşimde bulunabileceği uluslararası bir platform haline geldiğini görüyoruz.

Bence hizmet ve ticaret için hala oldukça geniş bir alan bulunuyor. Şirketimiz özellikle de şimdilerde Çin pazarında gezinirken, profesyonel hizmetlerden iyi ve kaliteli hizmet almak istiyor."

Ajlan & Bros Holding Grubu, Suudi Arabistan'ın Çin'deki en büyük özel kuruluşlarından biri.

Gao, grubun bu yılki etkinlikte daha çok yeşil enerji sektörüne odaklandığını söyledi.

"Bu yıl daha fazla odaklandık, ilgilendiğimiz birkaç sektöre daha fazla konsantre olmaya çalışıyoruz. Örneğin ilgimiz, forumun yeşil, düşük karbonlu ve yenilenebilir enerji girişimi ile örtüşüyor. Bu da ilgilendiğimiz çok önemli bir sektör. Dolayısıyla, kesinlikle bu sektörden daha fazla yararlanmaya ve daha fazla potansiyel ortakla tanışmaya çalışıyoruz."

Dışa açılım, işbirliği, yenilikçilik ve uzmanlığa odaklanan 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı 2-6 Eylül tarihleri arasında Beijing'de düzenleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing ve Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)