AJet ve THY'den Miles&Smiles Üyelerine Mil Puan Kazanma Fırsatı

AJet ve THY'den Miles&Smiles Üyelerine Mil Puan Kazanma Fırsatı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AJet, Türk Hava Yolları ile imzalanan protokol sayesinde Miles&Smiles üyelerinin uçuşlarından mil puan kazanabileceğini açıkladı. 30 Haziran'dan itibaren, tüm bilet alımlarında mil ve statü mil kazanılması mümkün olacak.

AJet, Türk Hava Yolları (THY) ile imzalanan protokol sayesinde Miles&Smiles üyesi yolcuların uçuşlarından mil puan kazanabileceğini duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibarıyla yapılan yurt içi ve yurt dışı tüm bilet alımlarında Miles&Smiles üyesi yolcular, mil ve statü mil kazanabilecek.

AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınacak biletlerde mil kazanmak için biletleme ve rezervasyon sürecinde yalnızca Miles&Smiles üyelik numarasının eklenmesi yeterli olacak.

Kazanılan miller, ilk etapta THY'de ödül bilet olarak ve Miles&Smiles program ortaklarında kullanılabilecek. Mil puanların AJet uçuşlarında ödül bilet olarak kullanılabilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.

Mil puan kazanımıyla ilgili detaylı bilgiye "https://ajet.com/tr/kurumsal/kurallar-ve-kosullar/miles-and-smiles" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
Araba küle döndü! Jota'nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı

Yıldız ismin hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.