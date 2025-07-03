AJet ve THY'den Miles&Smiles Üyelerine Mil Puan Kazanma Fırsatı

AJet, Türk Hava Yolları (THY) ile imzalanan protokol sayesinde Miles&Smiles üyesi yolcuların uçuşlarından mil puan kazanabileceğini duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibarıyla yapılan yurt içi ve yurt dışı tüm bilet alımlarında Miles&Smiles üyesi yolcular, mil ve statü mil kazanabilecek.

AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınacak biletlerde mil kazanmak için biletleme ve rezervasyon sürecinde yalnızca Miles&Smiles üyelik numarasının eklenmesi yeterli olacak.

Kazanılan miller, ilk etapta THY'de ödül bilet olarak ve Miles&Smiles program ortaklarında kullanılabilecek. Mil puanların AJet uçuşlarında ödül bilet olarak kullanılabilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.

Mil puan kazanımıyla ilgili detaylı bilgiye "https://ajet.com/tr/kurumsal/kurallar-ve-kosullar/miles-and-smiles" adresi üzerinden ulaşılabilecek.