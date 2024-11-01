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AJET'ten Dört Yıldızlı Başarı

AJET'ten Dört Yıldızlı Başarı
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AJET, Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından 'Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu' kategorisinde ödüllendirildi. AJet Pazarlama Başkanı Fatih Cığal, bu başarıdan gurur duyduklarını belirtti.

AJET, havacılık sektörünün önde gelen organizasyonlarından Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından ödüle layık görüldü.

Yolcu deneyimini ön plana alan APEX, dünya çapında bir milyon yolcunun değerlendirmeleri sonucunda AJet'i, 'Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu' kategorisinde ödüllendirdi. Ödül, ABD'deki APEX/IFSA Global Expo fuarında yapılan törenle APEX/IFSA CEO'su Dr. Joe Leader tarafından AJet Pazarlama Başkanı Fatih Cığal ve AJet Kabin Eğitim Müdürü Türkan İşyapan Gürbüz'e takdim edildi.

'ÇOK GURURLUYUZ'

Ödül ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan AJet Pazarlama Başkanı Fatih Cığal, "AJet olarak dünyanın en prestijli ödüllerinden birine layık görülmüş olmaktan dolayı gururluyuz. Bu başarıyı inşa etmemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Misafirlerimizin erişilebilir fiyatlarla güvenli yolculuk denince akıllarına gelen ilk marka olmak ve tercihlerini bizden yana kullanmalarını sağlamak için adımlar atmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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