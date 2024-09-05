AJet, Avrupa'da zamanında kalkış oranını artırdı

AVRUPA'DA yaz sezonunda yaşanan uzun rötar ve aksaklıklara rağmen AJet, zamanında kalkış oranını yüzde 72,7'ye çıkardı.

Yaz sezonunda Avrupa Hava Sahası'nda yaşanan slot sorunları ve uçuş yoğunluğu nedeniyle Avrupa başta olmak üzere birçok kıtaya yapılan uçuşlarda aksamalar yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan operasyonlarını yöneten havayolu şirketi, uzun rötar ve aksaklıklara rağmen zamanında kalkış oranında artış yaşadı. EUROCONTROL'ün açıkladığı verilere göre bu yıl Avrupa genelinde zamanında kalkış oranı ortalaması %58,8 olurken, AJet ise yüzde 72,7'lik bir oran yakaladı.