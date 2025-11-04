Haberler

AJet, Ankara'dan Bağdat'a Tarifeli Uçuş Seferlerine Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AJet, Ankara'dan Bağdat'a tarifeli sefer başlattığını duyurdu. Şirket, dış hatlardaki büyümesini hızla artırarak Ankara'nın uluslararası uçuş ağını genişletiyor.

Yeni hatlarla uçuş ağını genişleten AJet, Ankara'dan Bağdat'a tarifeli sefer başlattı.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, dış hatlarda hızla büyüyerek Ankara'yı bir başkente daha bağladı. Orta Doğu'nun önemli merkezlerinden biri olan Irak'ın başkenti Bağdat'a İstanbul'dan seferleri bulunan AJet, Ankara'dan da seferlere başladı.

Ankara'da dün yapılan törenin ardından Bağdat'a hareket eden uçak, 2 saat 35 dakika süren yolculuğun ardından Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda su takı ile karşılandı.

Hava yolu şirketi, Ankara'dan Bağdat'a seferlerini pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirecek.

Ankara'dan uçuş yaptığı destinasyon sayısını artıran AJet, Avrupa'dan Kafkaslar'a, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uçuş ağını genişletiyor. Ankara'dan 26 ülkede 35 noktaya sefer düzenliyor. Şirket, 2026 yılı sonu itibarıyla 9 ülke ve 10 kenti daha uçuş ağına katmayı planlıyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Ekonomi
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Tarihi soygunda skandal detay! Şifreyi tahmin etmek bir dakika sürdü
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.