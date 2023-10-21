Airbus, Çin'in Tianjin Belediyesi'nde montajı tamamlanan A319neo tipi bir uçağı Tibet Havayolları'na teslim etti. Uçak, havayolunun plato rotalarında kullanılacak.

Airbus, Tibet Havayolları'na A319neo uçağını teslim etti

TİANJİN, 21 Ekim (Xinhua) -- Airbus Cuma günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde montajı tamamlanan A319neo tipi bir uçağı Tibet Havayolları'na teslim etti.

Airbus'ın Tianjin'deki Nihai Montaj Hattı'nda montaj işlemleri tamamlanan uçak, havayolunun plato rotalarında kullanılacak.

A319neo uçağı, Airbus'ın oyunun kurallarını değiştiren A320neo ürün serisinin kısa ve dar gövdeli bir üyesi. 3.750 deniz mili menziline sahip olan uçağın maksimum yolcu kapasitesi 160.

2008 yılında açılan Tianjin'deki Nihai Montaj Hattı, Airbus'ın Avrupa dışındaki ilk ticari uçak montaj hattı. Airbus son 15 yılda bu hatta montajı tamamlanan 630'dan fazla A320 ailesi uçağı alıcılarına teslim etti.

A320neo ailesi Eylül ayı itibarıyla dünya genelinde 130'dan fazla müşteriden 9.700'ün üzerinde sipariş aldı.