Airbus, Tianjin'de montajı yapılan uçağı Avrupalı bir müşteriye teslim etti

Airbus, Çin'in Tianjin Belediyesi'nde montajı yapılan bir uçağı Avrupalı bir müşteriye teslim etti. Macaristan'daki Wizz Air şirketi, montajı Tianjin'de gerçekleştirilen A321neo uçağını teslim aldı. Bu teslimat, Airbus Tianjin için bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu söyledi.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de Macaristan'ın Wizz Air havayolu şirketine teslim edilen A321neo tipi uçak, 27 Haziran 2023. Airbus, tarihinde ilk kez Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde montajı yapılan bir uçağı Avrupalı bir müşteriye teslim etmiş oldu. (Fotoğraf: Xinhua)

TİANJİN, 28 Haziran (Xinhua) -- Airbus, tarihinde ilk kez, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde montajı yapılan bir uçağı Avrupalı bir müşteriye teslim etti.

Orta ve Doğu Avrupa'nın düşük fiyatla hizmet sunan en büyük havayolu taşıyıcısı olan Macaristan'daki Wizz Air şirketi, montajı Airbus'ın nihai montaj hattında (FAL Asya) gerçekleştirilen A321neo uçağını Salı günü Tianjin'de düzenlenen bir törenle teslim aldı.

Airbus Tianjin Teslimat Merkezi Genel Müdürü Christoph Schrempp, bu teslimatın Airbus Tianjin için bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu söyledi.

Schrempp, Çin'in güçlü ekonomik toparlanması bağlamında FAL Asya'nın montaj kapasitesini artırmaya devam ederek daha fazla uluslararası müşterinin talebini karşıladığını ve küresel havacılık piyasasına yeni bir ivme kazandırdığını vurguladı.

Airbus, popüler A321 modeline yönelik artan talebi karşılamak için 2021'de Tianjin'deki nihai montaj hattının A321 üretim kapasitesini artırmıştı.

A320 ailesinin en büyük üyesi olan A321neo tipi uçak, 244 yolcu taşıyabiliyor.

Açılışı 2008'de yapılan Tianjin nihai montaj hattı, Airbus'ın Avrupa dışındaki ilk ticari uçak montaj hattı olarak öne çıkıyor. İlk A320 teslimatını 2009'da gerçekleştiren Airbus Tianjin nihai montaj hattı, 14 yılda 600'den fazla uçak teslimatı gerçekleştirdi.

Airbus, Nisan ayında küresel müşterilerinin artan taleplerini karşılamak amacıyla A320 yolcu uçağı ailesinin üretim kapasitesini artırmak için Tianjin'de ikinci bir montaj hattı inşa edeceğini duyurmuştu.