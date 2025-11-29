Haberler

Airbus'tan A320 Uçakları İçin Acil Yazılım Güncellemesi Talep Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, A320 uçaklarının uçuş kontrol verilerinin yoğun güneş radyasyonu nedeniyle bozulabileceğini duyurdu. Bu nedenle dünya genelinde binlerce Airbus uçağının yere indirilmesi ve acil yazılım güncellemesi yapılması gerektiği bildirildi.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın yoğun güneş kaynaklı radyasyonun A320 uçaklarında uçuş kontrol verilerini bozabileceğini açıklamasından sonra binlerce uçak yere indirildi.

Airbus, güneş ışınlarının uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle A320 uçaklarının önemli bir kısmında acil yazılım güncellemesi gerektiğini duyurdu.

Uçak üreticisi, ekimde ABD ile Meksika arasında uçan JetBlue Airways uçağının aniden irtifa kaybetmesi olayını araştırdıktan sonra sorunu keşfetmesinin ardından havacılık düzenleme kurumları söz konusu yazılım güncellemesini zorunlu hale getirdi.

Airbus, araştırmada yüksek irtifalarda uçuş verilerinin güneşin yaydığı yoğun radyasyon nedeniyle bozulabileceğini ortaya çıkardı.

JetBlue Airways uçağı, en az 15 kişinin yaralanmasının ardından Florida'ya acil iniş yapmıştı.

Avrupa Birliği (AB) uçuş emniyeti kurumu EASA da konuyla ilgili, "EASA, Airbus A320 ailesi için, uçak içi bilgisayarlarından birinde yapılan yazılım güncellemesinin yol açtığı hassasiyeti gidermek amacıyla bir Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayımladı." açıklamasını yaptı.

EASA, her uçağın tekrar yolcu taşıyabilmesi için sorunun çözülmesini istedi.

Dünya çapındaki düzenleyici kurumlar da EASA'nın izinden giderek, hava yolu şirketlerine uçuşlara devam etmeden önce A320 yazılım sorununu gidermeleri talimatını verdi.

Hindistan'ın havacılık düzenleme kurumu, ülkedeki 338 Airbus uçağının söz konusu sorundan etkilendiğini açıkladı.

American Airlines yaklaşık 340 uçağının etkilendiğini bildirirken Güney Koreli Asiana Airlines geri çağırmadan sadece 17 uçağının etkilendiğini duyurdu.

Birçok ülkede havacılık düzenleme kurumları bazı uçuşlarda aksaklıklar ve iptaller olabileceği uyarısını yaptı.

Japonya'nın en büyük havayolu şirketi, bugün 13 bin 500 yolcuyu etkileyen 95 uçuşu iptal etti.

Dünyanın en çok satan ticari uçağı

Dünyanın en yaygın dar gövdesi (tek koridorlu) ve şirketin en çok satan uçağı olan A320'nin yanı sıra, bu güvenlik açığı A318, A319 ve A321 modellerini de etkiliyor. Küresel olarak, Airbus'ın 11 bin 300 adet tek koridorlu uçağı hizmet verirken, Airbus A320'lere ilişkin söz konusu ihtiyati tedbirin 6 bin civarında uçağı etkileyebileceği öngörülüyor.

Dünya çapında 350 operatöre gönderilen Airbus geri çağırma talebi, 55 yıllık tarihinin en büyük geri çağırma talebinden biri olarak görünüyor.

A320 ailesi Fly-by-wire, manuel uçuş kumandalarını elektronik bir arayüz ile değiştiren gelişmiş uçuş kumanda sistemine sahip. Bu uçaklarda, kokpitteki kumandalar ile uçağın uçuşunu kontrol eden parçalar arasında doğrudan mekanik bir bağlantı bulunmuyor. Sistem, pilotun hareketlerini sinyallere dönüştürerek uçak yüzeylerini (kanatçıklar, dümenler) hareket ettiriyor.

Yaklaşık 5 bin 100 Airbus uçağın "kokpit yazılım güncellemesiyle" 3 saatte uçuşa hazır hale gelmesi beklenirken, yaklaşık 1000 kadar yaşlı uçağın ise yerleşik bilgisayarlarının fiziksel olarak değiştirilmesi gerekeceği ifade ediliyor. Bunun ne kadar süreceği de belirsizliğini koruyor.

Analiz şirketi Cirium'a göre Avrupa'da 2 bin 586 aktif uçağın yazılımlarının güncellenmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.