Airbus Helicopters ve Wanjiang Finansal Kiralama arasında stratejik işbirliği

Airbus Helicopters, Çin'in Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 6. Çin Helikopter Fuarı'nda Wanjiang Finansal Kiralama Limited Şirketi ile stratejik işbirliği için bir niyet mektubu imzaladı. İşbirliği kapsamında, her iki taraf da Çinli kurumsal müşterilere özelleştirilmiş helikopter ürünleri ve finansman çözümleri sunacak.

TİANJİN, 15 Eylül (Xinhua) -- Airbus Helicopters, Perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 6. Çin Helikopter Fuarı sırasında Wanjiang Finansal Kiralama Limited Şirketi ile stratejik işbirliği için bir niyet mektubu imzaladı.

Niyet mektubuna göre, her iki taraf da genel havacılık alanındaki Çinli kurumsal müşteriler, özellikle de mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tek elden özelleştirilmiş helikopter ürünleri ve finansman çözümleri sunacak.

Airbus Helicopters, 50 yılı aşkın süredir Çin helikopter sektörünün önemli bir ortağı. Çin'de halihazırda 300'den fazla Airbus helikopteri 90'dan fazla müşteriye hizmet veriyor.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Wuhu kentinde kayıtlı olan Wanjiang Finansal Kiralama Şirketi, devlet kontrolünde bankacılık dışı bir finans kuruluşu olarak hizmet veriyor. Şirketin havacılık finansmanı ayağı, kurulduğu 2015 yılından bu yana toplam 200 hava aracını hizmete soktu. Bunların arasında 25'i Airbus helikopteri olmak üzere 55 helikopter de bulunuyor.