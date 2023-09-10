Airbus, Çin'deki üretim tesisinde 630'dan fazla uçağın teslimatını gerçekleştirdi

Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın, Çin'in Tiencin şehrindeki üretim tesisinde, Eylül 2008'den bu yana 630'dan fazla yolcu uçağının teslimatının yapıldığı bildirildi. Şirket, Çin pazarındaki avantajlarını gelecekte de sürdüreceğini belirtti.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın, Çin'in Tiencin şehrindeki "Asya Son Montaj Hattı" (FALA) adını verdiği üretim tesisinde, faaliyete geçtiği Eylül 2008'den bu yana "A320" tipi 630'dan fazla yolcu uçağının teslimatının yapıldığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Airbus Operasyonlar Üst Yöneticisi (COO) Alberto Gutierrez, yaptığı açıklamada, şirketin, "Çin'e daha fazla yatırım yaparak işbirliğini derinleştireceğini", "Çin pazarındaki avantajlarını gelecekte de sürdüreceğine inandığını" belirtti.

Şirketin, Avrupa dışında kurduğu ilk son montaj hattı olan tesiste, 15 yılda "A320" ailesinden 630'dan fazla uçak üretilerek alıcılara teslim edildi.

Airbus, piyasadaki artan talebi karşılayabilmek için Kasım 2021'de montaj hattının kapasitesini, "A321"modellerini de üretebilecek şekilde genişletmeye karar vermişti.

Tesiste üretilen yeni nesil "A321neo" modelinin ilk teslimatı martta Çinli Juneyao Air hava yolu şirketine yapılmıştı.

Airbus, Tiencin şehrindeki fabrikasına yeni bir montaj hattı ekleyerek üretim kapasitesini iki katına çıkaracağını duyurmuştu. A320 ve A321'lerin üretileceği montaj hattının 2025'te faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Asya Son Montaj Hattı, Eylül 2008'de faaliyete başlamıştı

Airbus'ın Tiencin'deki Asya Son Montaj Hattı (FALA), Eylül 2008'de faaliyete başlamıştı. Tesiste dar gövdeli, orta mesafe yolcu uçağı ailesi A320 ve A321'lerin yanı sıra geniş gövdeli A350 yolcu uçakları da üretiliyor.

Avrupalı uçak üreticisi, Amerikan rakibi Boeing'in, Washington'un Pekin ile ilişkilerindeki artan siyasi gerilimlerden etkilendiği bir dönemde Çin pazarında rekabet avantajını artıracak adımlara yöneliyor.

Çin'in kamuya ait üç büyük hava yolu şirketi AirChina, China Southern ve China Eastern, geçen yıl Airbus'tan toplam 292 uçak almayı taahhüt etmişti.

Bu yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nisanda Çin'i ziyareti sırasında imzalanan anlaşmayla 150 adet "A320" tipi ve 10 adet "A350-900" tipi yolcu uçağının, Çinli hava yolu şirketlerine teslim edileceği bildirilmişti.

Airbus, gelecek 20 yılda Çin'de sivil hava taşımacılığının yılda ortalama yüzde 5,3 büyüyeceğini öngörüyor.