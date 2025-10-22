Haberler

Airbus, Çin'deki Tesisine Yeni Montaj Hattı Ekledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in Tiencin şehrindeki 'Asya Son Montaj Hattı' tesisine yeni bir montaj hattı ekleyerek A320 uçaklarının montaj kapasitesini iki katına çıkaracağını duyurdu.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in Tiencin şehrindeki tesisine, kapasitesini artırmak üzere yeni montaj hattı ekledi.

Xinhua'nın haberine göre, şirketin "Asya Son Montaj Hattı (FALA)" adlı tesisinin ikinci montaj hattının açılışı törenle yapıldı.

Airbus Üst Yöneticisi (CEO) Guillaume Faury, törende yaptığı konuşmada, yeni hatta "A320" tipi uçakların iskelet ve kanat gibi büyük bileşenlerinin montajının yapılacağını, uçağın burada boyanıp test edileceğini ve Çin ile diğer ülkelerdeki müşterilere teslim edileceğini belirtti.

Faury, yeni hattın "A320"lerin Çin'deki montaj kapasitesini iki katına çıkaracağını belirterek, 2027 yılına gelindiğinde tesiste ayda 75 uçağın montajını yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Airbus'ın, "A320"ler için 4'ü Almanya, 2'si Fransa, 2'si ABD ve 2'si Çin'de olmak üzere 10 "son montaj hattı" bulunuyor.

Şirketin Tiencin'deki tesisi, 2008'de faaliyete başlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı

Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı
'6 öğrencinin YKS tercihleri değiştirildi' iddiasına ÖSYM'den yalanlama

Öğrencilerin uykusunu kaçıran o iddiaya ÖSYM'den yanıt var
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.