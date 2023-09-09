Airbus, Çin'deki Son Montaj Hattı'nda 630'dan Fazla Uçak Teslim Etti

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, son 15 yılda Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan Asya Son Montaj Hattı'nda (FALA) montajı tamamlanan A320 ailesine ait 630'dan fazla uçağı teslim etti. Airbus, Çin'deki yatırımlarını ve işbirliğini gelecekte de sürdüreceğini belirtti.

TİANJİN, 9 Eylül (Xinhua) -- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, son 15 yılda Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan Asya Son Montaj Hattı'nda (FALA) montajı tamamlanan A320 ailesine ait 630'dan fazla uçağı teslim etti.

Eylül 2008'de açılan FALA, Airbus'ın Avrupa dışında bulunan ilk son montaj hattı olma özelliği taşıyor.

Airbus Kasım 2021'de, A321 uçak tipine yönelik artan pazar talebi üzerine, Tianjin'deki FALA'nın kapasitesini, bu uçakların üretimini karşılayacak şekilde genişletme planını açıkladı. Airbus Mart 2023'te, Tianjin'deki FALA'da monte edilen ilk A321 neo uçağını Çin'in Juneyao Air şirketine teslim etti.

Airbus Nisan ayında, Çinli ortaklarıyla A320 ailesi uçaklarının son montaj kapasitesini arttırmak için aynı bölgede planlanan ikinci bir son montaj hattının eklenmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Airbus'a göre, hem A320 hem de A321 üretim kapasitesine sahip olacak olan ikinci son montaj hattının, 2025 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Airbus o tarihe kadar, ikisi Tianjin'de olmak üzere dünya genelinde 10 adet A320 ailesi uçak son montaj hattına sahip olacak.

Airbus'ın İşletme Müdürü Alberto Gutierrez, Airbus'ın Çin'e yatırım yapmaya devam edeceğini ve işbirliğinin derinleştirileceğini belirterek, şirketin Çin'deki avantajlarını gelecekte de koruyacağından emin olduğunu ifade etti.