Airbus, Çin'de ikinci montaj hattının temelini attı

TİANJİN, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin pazarında genişlemeyi hedefleyen Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Perşembe günü ülkenin kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde ikinci nihai montaj hattının temelini attı.

Airbus'ın Nisan 2023'te Tianjin Serbest Ticaret Bölgesi Yatırım Limited Şirketi ve Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu ile projeye ilişkin bir anlaşma imzalamasının ardından, hattın temelinin atılması bir başka önemli adıma işaret ediyor.

Airbus'tan yapılan açıklamada, genişleme projesinin 2025 yılı sonunda hizmete girmesinin planlandığı belirtildi.