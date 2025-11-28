Haberler

Airbus, A320 Uçakları için Acil Yazılım Güncellemesi Duyurdu

Güncelleme:
Airbus, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle A320 ailesi uçaklarında acil yazılım güncellemeleri yapılacağını açıkladı. EASA, bu durumun uçuş programlarında aksaklıklara yol açabileceğini belirtti.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, yoğun güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle A320 uçaklarının önemli bir kısmında acil yazılım güncellemesi gerektiğini bildirdi.

Airbus, A320 filosuna yönelik alınan ihtiyati tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, A320 ailesi uçaklarının karıştığı yakın tarihli bir olay analizinin, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrollerinin çalışması için kritik öneme sahip verileri bozabileceğini ortaya koyduğu belirtildi.

Airbus'un bu nedenle şu anda hizmet veren ve bu durumdan etkilenebilecek önemli sayıda A320 ailesi uçağı tespit ettiği bildirilen açıklamada, Airbus'un, mevcut yazılım ile donanım korumasını uygulamak ve filonun uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla havacılık otoriteleriyle çalışarak tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayımladığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu Operatör Uyarı Bildirimi'nin, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi'nde yer alacağı belirtilerek, "Airbus, bu önerilerin yolcular ve müşteriler için operasyonel aksaklıklara yol açacağını kabul etmektedir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve güvenliği bir numaralı ve en önemli önceliğimiz olarak tutarken, operatörlerle yakın işbirliği içinde çalışacağız." değerlendirmesine bulundu.

Köln merkezli AB uçuş emniyeti kurumu EASA da konuyla ilgili, "EASA, Airbus A320 ailesi için, uçak içi bilgisayarlarından birinde yapılan bir yazılım güncellemesinin yol açtığı bir hassasiyeti gidermek amacıyla bir Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayımladı." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi'nin 30 Ekim 2025'te JetBlue'nun 1230 sefer sayılı uçuşunda yaşanan bir olayda ortaya çıkan sorunu ele aldığına işaret edilerek, "Bu önlemler, uçuş programlarında kısa süreli aksaklıklara ve dolayısıyla yolcular için rahatsızlığa neden olabilir. Ancak havacılıkta her zaman olduğu gibi güvenlik her şeyden önemlidir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Airbus A320'lere ilişkin ihtiyati tedbirin 6 bin civarında uçağı etkileyebileceği öngörülüyor.

