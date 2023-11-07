Airbnb'ye İtalya'da vergi kaçırma soruşturması

İtalya'da vergi kaçırdığı şüphesiyle kısa süreli konaklama ayarlama platformu "Airbnb"ye yönelik soruşturma çerçevesinde Mali Polis (Guardia di Finanza) tarafından platformun 3 eski çalışanına ait 779 milyon avrodan fazla paraya el konuldu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Airbnb şirketinin 3,7 milyar avronun üzerindeki kiralama geliri üstünden vergi kaçırdığı şüphesiyle Milano Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Mali polis, bu kapsamda dün ABD merkezli Airbnb'nin, Avrupa gelirlerinin toplandığı Airbnb Ireland Unlimited Company şirketinde idari pozisyonlarda çalışmış 3 kişiye ait 779 milyon avrodan fazla paraya el koydu.

Savcılık, 2017-2021 dönemini incelerken, bu sürede elde edilen 3,7 milyar avroluk kiralama gelirinden İtalyan devletine ödenmesi gereken yüzde 21'lik vergi diliminin ödenmediği üzerinde duruyor.

Airbnb ise İtalyan yasalarına uygun hareket ettiğini, vergi makamlarıyla diyalog halinde olduklarını ve haklarını savunacaklarını kaydetti.