Airbnb, New York Belediyesine dava açtı

Kısa dönem kiralama ve konaklama hizmeti sunan dijital platformlardan Airbnb, New York Belediyesinin kısa süreli ev ve oda kiralamalarını kısıtladığı gerekçesiyle Manhattan'daki eyalet mahkemesinde dava açtı. Airbnb, tescil kararının aşırı ve baskıcı olduğunu belirterek, uygulamanın kısa süreli kiralamaları kentin dışına çıkarmak istediğini savundu.

NEW Kısa dönem kiralama ve konaklama hizmeti sunan dijital platformlardan Airbnb, "kısa süreli ev ve oda kiralamalarını kısıtladığı" gerekçesiyle New York Belediyesine dava açtı.

Airbnb, New York Belediyesinin temmuzda yürürlüğe girecek olan tescil kararının "aşırı ve baskıcı" olduğu, "kısa süreli kiralamalara kısıtlama getirdiği" gerekçesiyle Manhattan'daki eyalet mahkemesinde dava açıldığını bildirdi.

New York Belediyesinin, söz konusu uygulamasının kısa süreli kiralık ev arzını düşüreceğine işaret eden Airbnb, açıklamasında, "Bu tescil kararının, bu tür özellikleri birlikte değerlendirildiğinde, New York Belediyesinin kısa süreli kiralamaları kentin dışına çıkarmak istediği gibi anlaşılıyor." ifadesine yer verdi.

Airbnb, New York Belediyesinin uygulamasının değerlendirilebilir alternatifler de sunmadığını vurguladı.

"Kısa süreli kiralamalara ilişkin kurallar, yıllardır net"

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Sözcüsü Jonah Allon ise Belediye Meclisinin kararı değerlendireceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yönetim, bölge sakinleri için güvenliği ve toplum içinde yaşanabilirliği ve kalıcı konut stokunu korumaya, konaklama sektörümüzün toparlanmaya ve gelişmeye devam etmesini sağlamaya kararlıdır. Kısa süreli kiralamalara ilişkin kurallar, yıllardır net ve 2022 tescil kararı da Belediye Meclisi tarafından usulünce kabul edildi."

New York Belediyesinin tescil kararı temmuzda yürürlüğe girecek

Airbnb, kısa süreli kiralama reklamlarını yasakladığı gerekçesiyle 2016'da New York Belediyesi aleyhinde dava açmış ve Belediyenin ilgili kararın uygulanmayacağını açıklaması üzerine davayı geri çekmişti.

İtalya'nın tarihi ve turistik kentlerinden Floransa da şehir merkezindeki konutların genellikle turistlere yönelik olan kısa süreli konaklama için ev kiralama uygulaması çerçevesinde değerlendirilmesini yasaklayan kararı alındı.

New York Belediyesinin temmuzda yürürlüğe girecek tescil kararı uyarınca ev sahiplerinin evde yaşayanları bildirmesi, imar planı ve tadilat yönetmeliklerine uymasını zorunlu tutuyor.