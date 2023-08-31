Air China ve Rolls-Royce, Beijing'de uçak motoru bakım tesisi için ortak girişim kurdu

Air China ve Rolls-Royce, Beijing'de yeni bir ortak girişim olan Beijing Uçak Motor Hizmetleri Limited Şirketi'ni (BAESL) kurdu. Bu ortak girişim, Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 ve Trent 1000 uçak motorları için bakım, onarım ve revizyon hizmetleri sunacak.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Air China ve İngiliz mühendislik devi Rolls-Royce Perşembe günü Beijing'de uçak motoru bakım, onarım ve revizyon (MRO) tesisi için ortak girişimin temelini attı.

Beijing Uçak Motor Hizmetleri Limited Şirketi (BAESL) olarak anılan yeni ortak girişim, hem Çinli hem de uluslararası havayolu müşterilerine Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 ve Trent 1000 uçak motorları için MRO hizmetleri sunacak.

Air China ve Rolls-Royce, Beijing Uluslararası Havaalanı'na komşu bu ortak girişimde yüzde ellişer hisseye sahip. Proje, uçakların MRO hizmetleri alması için uzun mesafeli nakliye sürecini azaltarak her iki ana şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine destek verecek.

Çin Ulusal Havacılık Holding Limited Şirketi ve Air China Limited Şirketi'nin kıdemli Başkan Yardımcısı Ni Jiliang, "BAESL, Air China'nın yüksek itiş gücüne sahip motor bakım servisinin gelişimini hızlandıracak ve filomuzun uçuş güvenliğini daha da artıracak. Ayrıca küresel müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için hissedarlardan gelen kaynaklardan ve yerel avantajlardan yararlanacak" dedi.

2026 yılında faaliyete geçmesi planlanan BAESL, tam kapasiteye ulaştığında yılda 250 müşteriye hizmet verebilecek. Girişimin tam kapasiteye 2030'ların ortalarında ulaşması bekleniyor.

Rolls-Royce Sivil Havacılık ve Uzay Departmanı Başkanı Rob Watson, "Çin şu anda bizim üçüncü büyük tek ülke pazarımız ve aynı zamanda küresel tedarik zincirimizin önemli bir parçası. BAESL'nin temelinin atılması, Çin ana karasındaki stratejik öneme sahip ortak girişimimiz için önemli bir kilometre taşını oluşturuyor" dedi.

Watson, "BAESL, Çin ana karasındaki ilk Rolls-Royce MRO ortak girişimi ve küresel MRO ağımızdaki dördüncü şirket. Çin pazarında gelecekte varlık gösterebilmemiz açısından önemli olan bu şirket, küresel ağ yeteneklerimize yön verecek" diye konuştu.

Şirkete göre, Rolls-Royce, Çin'in geniş gövdeli uçak filosunun yarısından fazlasına, ayrıca bakımda olan veya sipariş verilen 600'e yakın uçağa motor sağlıyor.