AIMA Technology ve New Asia, Pakistan'ın Yeşil Mobilite Pazarında İş Birliği Yaptı

AIMA Technology ve Pakistan merkezli New Asia, Pakistan'ın yeşil mobilite pazarını geliştirmek için iş birliği yaptı.

2'nci Pakistan-Çin B2B Yatırım Konferansı Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif açılış törenine katıldı. Çin ve Pakistan hükümet temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce şirket temsilcisi de etkinliğe katıldı. Konferans sırasında AIMA Technology Group ve Pakistan'ın tanınmış şirketlerinden New Asia Vehicles Pvt. Ltd. (New Asia), stratejik iş birliği için bir mutabakat zaptı imzaladı. Buna göre; AIMA, yerel politikalar ve tüketici ihtiyaçlarıyla proaktif bir şekilde uyum sağlayacak, Pakistan pazarına özel elektrikli iki tekerlekli araçlar geliştirecek ve New Asia'yı yerelde üretim kapasitesini kademeli olarak artırmasını destekleyecek.

AIMA Uluslararası İş Bölümü Başkanı Gao Hui, imza töreninde şunları söyledi: "Pakistan'ın elektrikli iki tekerlekli araç pazarı muazzam bir potansiyele sahip ve hızlı bir gelişimin kritik bir aşamasında. Burada, yeşil ve akıllı mobilite çözümlerine yönelik güçlü talep gösteren geniş ve ağırlıklı olarak genç bir tüketici tabanı bulunmaktadır. Gelişmekte olan bu pazara büyük önem veriyoruz ve New Asia ile yakın iş birliği yaparak Pakistanlı kullanıcılara daha çevre dostu ve akıllı mobilite çözümleri sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Verilen bilgiye göre; AIMA, Pakistan genelindeki satış ağının gelişimini hızlandırıyor. İlk öncü mağazalar Lahor'da açıldı ve yılın ikinci yarısında Pakistan pazarına birkaç önemli model tanıtıldı. Küresel elektrikli iki tekerlekli araç sektöründe önemli bir kuruluş olan AIMA, küresel stratejisini sürdürmeye devam ediyor. Şu anda, çok sayıda ülke ve bölgede ofisler kurulmuş olup, denizaşırı distribütörlerle iş birliği içinde verimli bir kanal sistemi oluşturmak ve Asya-Pasifik bölgesinde yüksek yoğunluklu pazar kapsama alanı elde etmek için çalışıyor. Vietnam'daki montaj tesisi neredeyse tam kapasiteyle çalışıyor ve yerel lojistik ağı ASEAN pazarına etkili bir şekilde ulaştı. Nisan 2025 itibariyle, ürünler dünya çapında 60'tan fazla ülke ve bölgeye ihraç edilirken, 11 büyük üretim üssü (Endonezya ve Vietnam'daki denizaşırı fabrikalar dahil) planlanmış ve kümülatif satışlar 90 milyon adedi aştı. Şirket, Frost & Sullivan tarafından "Küresel Lider Elektrikli İki Tekerlekli Araç Markası" olarak tanınıyor.

Bu iş birliğiyle aynı zamanda Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru çerçevesinde endüstriyel projelerine yeni bir ivme kazandırarak, iki ülke arasındaki yeşil mobilite çalışmalarına yeni bir sayfa açacağı aktarıldı. - İSTANBUL