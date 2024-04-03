Üye Girişi
Haberler

AIM Congress firması BAE Uluslararası Yatırımcılar Konseyi ile Küresel Ekonomik İlerleme Ortaklığını Yeniledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AIM Congress firması BAE Uluslararası Yatırımcılar Konseyi ile Küresel Ekonomik İlerleme Ortaklığını Yeniledi.

BAE Uluslararası yatırım Konseyi, İsadamları ve yatırımcıları bir araya getiren, aralarındaki faaliyetleri koordine eden BAE Ticaret bakanlığına bağlı bir konseydır.

ANLAŞMA DUBAİ'DE İMZALANDI

Mutabakat zaptı, BAE Uluslararası Yatırımcılar Konseyi (BAEIIC) Genel Sekreteri Jamal Saif Al Jarwan ve AIM Kongresi Başkanı Dawood Al Shezawi tarafından, her iki tarafın temsilcilerinin huzurunda, AIM Küresel Vakfı genel merkezinde Dubai'de imzalandı.

Bu mutabakat anlaşması, AIM Kongres ile ortak çalışma yollarını geliştirmeyi amaçlıyor. Iş dünyasının yatırım fırsatlarını değerlendirmek içindünya genelinde yatırımcıları, startup'ları ve firma yöneticilerini bir araya getirerek network yapmalarını sağlayan faaliyetleri kapsamaktadır.

13. OTURUM 7-9 Mayıs 2024 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK

İki taraf, ulusal yatırımlarla ilgili bilgi toplamak ve bu bilgiyi paylaşmak, ayrıca bu yatırımlara ev sahipliği yapan ülkelerde uygulanan ekonomik önlemlerin etkilerini değerlendirmek için entegre bir dizi faaliyet ve etkinlik düzenlemeyi içeren kapsamlı bir işbirliği planı geliştirmeyi heflediklerini açıkladı. Bu çaba, çeşitli dış pazarlara ilişkin yabancı yatırım fırsatlarını ve bu küresel pazarlardaki yatırım ortamını analiz etmeye yardımcı olacak bir veritabanı oluşturmayı hedefliyor.

2024 AIM Kongres 13. oturumu, 7-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında Abu Dabi'deki ADNEC'de "Değişen Yatırım Ortamına Uyum Sağlama: Küresel Ekonomik Kalkınma için Yeni Potansiyellerden Yararlanma" başlığı altında bir zirve düzenleyecek. Bu zirvede sergi, konferans, forumlar, çalıştaylar ve startup yarışmalarını içerecektir.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Ekonomi

Dubai İş Dünyası Finans Dünya Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek, hangi dilde? Alya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Alya anlamı ne? Lina isminin anlamı nedir? Lina ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Lina ne demek, hangi dilde? TDK'ya göre Lina anlamı ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sandık Kokusu 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 155. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bir Sevdadır 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Bir Sevdadır yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir? Borsa bayramda kaç gün kapalı 2024? BIST Bayramda borsa açık mı? Arefe günü okullar tatil mi 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Yaban Çiçekleri neden final yapıyor? Yaban Çiçekleri final mi yapıyor? Yaban Çiçekleri bitti mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title