Aile Yılı'nda 662 Bin 499 Kişi THY İndiriminden Yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı'nda 662 bin 499 kişinin Türk Hava Yolları'nın (THY) yüzde 15 indirimli uçuş fırsatından yararlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Hava Yollarının avantajlı biletleriyle, ailelerimiz gökyüzünde de birlikte. Aile Yılı'nda üç kişi ve üzeri aileler, THY'nin yurtiçi hatlarında yüzde 15 indirimli uçuyor. 2025 yılının ilk 9 ayında THY indiriminden 662 bin 499 vatandaşımız faydalandı" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA