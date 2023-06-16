Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi hanelere 4,5 milyar TL ödeme yaptı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptıklarını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL ile 1250 TL arasında destek verdiklerini ifade etti. Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptık" ifadelerini kullandı.