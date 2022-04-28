Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Bakanlığımız bünyesindeki sağlık ve sosyal hizmetler kollarına bağlı işyerlerinde, yetkili işçi sendikası Öz... - Haberler

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Bakanlığımız bünyesindeki sağlık ve sosyal hizmetler kollarına bağlı işyerlerinde, yetkili işçi sendikası Öz...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 'Bakanlığımız bünyesindeki sağlık ve sosyal hizmetler kollarına bağlı işyerlerinde, yetkili işçi sendikası Öz...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Bakanlığımız bünyesindeki sağlık ve sosyal hizmetler kollarına bağlı işyerlerinde, yetkili işçi sendikası Öz Sağlık-İş ile yürütülen görüşmeler sonucunda toplu iş sözleşmesi için anlaşma sağlanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Bakanlığımız bünyesindeki sağlık ve sosyal hizmetler kollarına bağlı işyerlerinde, yetkili işçi sendikası Öz Sağlık-İş ile yürütülen görüşmeler sonucunda toplu iş sözleşmesi için anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işçi, Ekonomi, Haberler

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