Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Bakanlığımız bünyesindeki sağlık ve sosyal hizmetler kollarına bağlı işyerlerinde, yetkili işçi sendikası Öz Sağlık-İş ile yürütülen görüşmeler sonucunda toplu iş sözleşmesi için anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi