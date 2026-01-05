Haberler

Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayı için 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. Bakan Göktaş, sosyal yardım programlarının insan odaklı ve hak temelli politikalarla sürdürüleceğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayına yönelik 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda ocak ayı için 3,96 milyar lira yaşlı aylığı, 3,15 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıkları şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
