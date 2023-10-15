Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay 580 milyon lira yatırıldığını bildirdi. Göktaş, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: SED Hizmetinden Yararlanan Çocuklar İçin 580 Milyon Lira Yatırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayında 580 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirtti. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED ödemeleri yapıldığını aktaran Göktaş, çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçladıklarını kaydetti.

Kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonu anlayışıyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, "SED ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile çocukların temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ekim 2023 ödemesi olarak toplam 580 milyon TL yatırdık" dedi.