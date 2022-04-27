Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bayram öncesinde...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon TL ek kaynak aktardık.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon TL ek kaynak aktardık." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi