Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti. Ziyarette, şehrin ekonomisi, ticareti ve potansiyel sektörlerinin durumu konuşuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Erzurum'a gelen Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ETSO'yu ziyaretinde Başkan Özakalın'la, şehrin ekonomisi, ticareti, potansiyel sektörlerinin durumuna ilişkin konuları görüştü.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğlu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci ile Bakanlık Danışmanı Anıl Derici'nin de yer aldığı ziyarette, Erzurum'un sanayileşmesi anlamında öne çıkan fırsatların değerlendirilebilmesi için yoğun çaba gösterdiklerinin altını çizen Başkan Özakalın, bu kapsamda özellikle 2. OSB'ye yoğunlaştıklarını vurguladı. Aziziye ilçesinde altyapı çalışmalar devam eden ve bazı büyük yatırımların temelinin atıldığı 3. Etap alanın genişletilmesiyle ilgili olumlu gelişmelerin yaşadığını kaydeden Başkan Özakalın, "Hali hazırda 1 buçuk milyon metrekare olan 3. Etap alanımız 3 milyon metrekareye ulaştığında yatırımcılarımızın arsa taleplerini daha rahat karşılayacağız. İnşallah alanın genişletilmesine ilaveten şehrimizi 6. Teşvik Bölgesi kapsamına dahil edecek bir düzenleme yapılmasıyla da Erzurum yatırım anlamında gerçek bir cazibe merkezi kimliğine kavuşacaktır" diye konuştu.

Ziyarette, Erzurum'un birçok alanda önemli potansiyellere sahip bir şehir olduğunu dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ise, Erzurum'un gelişip büyümesi ve kalkınması için çaba gösteren herkese minnettar olduklarını söyledi. Devletin de bütün kurumlarıyla, bu çabalara katkı sunan iş dünyasına ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya gayret gösterdiğini ifade eden Tarıkdaroğlu, "Gelecekte yatırımda, üretimde, istihdamda öne çıkan bir Erzurum görmek hepimizi mutlu edecektir" dedi.

Ziyarette Başkan Özakalın Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu'na ETSO Tarihi kitabı ve Oltutaşı tespih hediye etti. - ERZURUM