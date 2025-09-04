Aile Dostu İş Yeri Projesi için Protokol İmza Töreni Düzenlendi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, (MÜSİAD)Aile Dostu İş Yeri Projesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu protokol, MÜSİAD üyesi işverenlerin, evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara ise 2 net asgari ücret desteğinde bulunmasını sağlayacak.Bin 25 firmanın dahil olduğu bu projeden Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden toplam 300 bin çalışan doğrudan faydalanacak. " dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, (MÜSİAD) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Aile Dostu İş Yeri Projesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

'İNDİRİM VE DESTEKLERDEN YARARLANMALARINI SAĞLADIK'

Programda konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " İş dünyasının kıymetli desteğini alarak, Aile ve Gençlik Fonuna başvuran gençlerimizin yuva kurmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ulusalda 42 marka, yerelde ise bin 366 kurumla genç çiftlerimizin yüzde 40'a varan indirimlerden ve desteklerden faydalanmasını sağladık. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeyle evlenecek gençlere düğün ve nikah merasimleri için kamuya ait sosyal tesislerin tahsis edilmesini sağladık. Bunun yanı sıra çeşitli etkinlik ve farkındalık çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerine aile değerlerimizin gücünü hatırlatıyoruz. 81 ilimizde düzenlediğimiz söyleşilerden seminerlere, atölyelerden dijital detoks kamplarıyla 9 bin 978 etkinlikle her yaştan vatandaşımıza ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'300 BİN ÇALIŞAN DOĞRUDAN FAYDALANACAK'

Bakan Göktaş, "Birazdan imzalarını atacağımız bu protokolle, aile dostu ekosistemin Türkiye genelinde yaygınlaşmasına öncülük edeceğine inanıyorum. MÜSİAD ile birlikte yürüteceğimiz 'Aile Dostu İş Yeri Projesi' iş ve aile yaşamı arasında denge kurulmasını ve aile yapısının sağlıklı gelişimini destekleyen bir çalışmadır. Bin 25 firmanın dahil olduğu bu projeden Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden toplam 300 bin çalışan doğrudan faydalanacak. Bu protokol, MÜSİAD üyesi işverenlerin, evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara ise 2 net asgari ücret desteğinde bulunmasını sağlayacak" dedi.

Göktaş, "Bu işbirliği, iş dünyasında aile dostu ekosistemi bir kültür haline getirmek için çok kıymetli bir adım olacaktır. Bu çalışma, iş dünyası için aileyi önceleyen örnek bir modeldir. Temennimiz, bu örnek modelin tüm iş dünyasında katılımı ve katkısıyla aile dostu ekosistemin kökleşmesidir. Böylesi bir adım, sadece ekonomik katkı sağlamıyor aslında.Aynı zamanda iş dünyasının aile kurumuna verdiği önemin de somut bir göstergesi. Evlenecek gençlerimizin yuvalarını sağlam temeller üzerine kurmalarına destek olmak, bizim için temel önceliktir. Yeni doğan çocukların ailelerine umut ve güç katmak geleceğimiz için yapılan en değerli teminattır. " dedi.

'AİLE GÜÇLÜ OLURSA TOPLUM DA GÜÇLÜ OLUR'

Göktaş, "2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında uzun vadeli aile ve nüfus politikalarıyla el birliğiyle güçlü bir toplum inşa edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; aile güçlü olursa toplum da güçlü olur. Aile huzurlu olursa ülkemiz de huzurlu olur. Bu duygularla sözlerime son verirken protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. Program sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a plaket takdim edildi. Ardından protokole imza törenine katılan 5 şube başkanına plaket takdim edildi. Aile fotoğrafı çekiminin ardından program sona erdi.