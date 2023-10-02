Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Ek Finansmanı (ISMEP-AF) projesi için 150 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladığını duyurdu. AIIB, projenin öğrenciler ve öğretmenler için daha güvenli bir öğrenme ortamı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

AIIB, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Ek Finansmanı Projesi İçin 150 Milyon Euro Kredi Anlaşması İmzaladı

AIIB, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Ek Finansmanı (ISMEP-AF) projesi için 150 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Ek Finansmanı (ISMEP-AF) projesi için 150 milyon euroluk krediyi onayladığını açıkladı. AIIB ile Türkiye arasında sanal imza töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan; AIIB, 2'nci Bölge Yatırım Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovskiy, "AIIB, üyelerimizi kritik anlarda destekleme konusundaki duyarlılığımızı sürekli olarak gösteriyor. İSMEP-AF projesi, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra ebeveynler için daha güvenli bir öğrenme ortamı sağlamak amacıyla süregelen AIIB tarafından finanse edilen İSMEP projesinin başarısını geliştirmeye devam edecektir" dedi. - İSTANBUL