AIIB 11. Yıllık Toplantısı 2026'da Katar'da Gerçekleştirilecek

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Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) 11. yıllık toplantısının 2026'da Katar'da düzenleneceği belirtildi. Katarda gerçekleştirilecek toplantının sürdürülebilir altyapı ve inovasyon alanlarında işbirliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) 11. yıllık toplantısının 2026'da Katar'da düzenleneceği bildirildi.

AIIB'nin Pekin'de düzenlenen 10. yıllık toplantısında gelecek yılki toplantının ev sahipliği için devir teslim töreni yapıldı.

Törende AIIB Başkanı Cin Liçün, toplantı tokmağını, AIIB Yönetim Kurulu üyesi, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari'ye devretti.

Başkan Cin, Katar'ın ev sahipliğindeki toplantının sürdürülebilir altyapı, bağlantısallık ve inovasyon alanlarında bölgeler arası işbirliğine yeni yollar açacağına inandığını belirtti.

Asya Altyapı Yatırım Bankası

Türkiye'nin de üyesi olduğu AIIB, Kuşak ve Yol Girişimi başta olmak üzere dünya genelinde altyapı projelerine uluslararası finansman sağlamak üzere Çin'in öncülüğünde 57 ülkenin katılımıyla 2015 yılında kuruldu.

100 milyar dolar öz sermaye ile faaliyete geçen banka, sonraki yıllarda 53 ülkeyi daha kabul ederek 110 üyeye ulaştı.

Bankaya üye ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 81'ini ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 65'ini oluşturuyor.

Kuruluşundan bu yana üye ülkelerdeki projelere 60 milyar dolardan fazla kredi ve finansman sağlayan AIIB, 2030 yılına dek en az 75 milyar dolar daha sağlamayı planlıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
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