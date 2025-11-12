Haberler

AI Tomorrow Summit Singapur'da Gerçekleşti

Güncelleme:
Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen AI Tomorrow Summit, Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde yapıldı. Etkinlik, yapay zeka ekonomisi, eğitim ve Singapur-Türkiye işbirlikleri üzerine gerçekleştirilen oturumlarla dikkat çekti.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçiliği ev sahipliğinde "AI Tomorrow Summit Singapur" etkinliği yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yapay zeka ekosistemini güçlendirmek ve potansiyelini dünyaya göstermek amacıyla 2022'de başlayan "AI Tomorrow Summit", 4 kez Ankara'da, 2 kez Londra'da, birer kez de Paris, Prag ve Lefkoşa'da gerçekleştirildi.

AI Tomorrow Summit etkinliğinin son adresi de Singapur oldu.

Zirve, Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, politika yapıcılar, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ile alandaki uzmanların katılımıyla düzenlendi.

Etkinlikle, yapay zeka ekonomisi, Singapur-Türkiye yapay zeka başarı öyküsü, yapay zeka çağında eğitim gibi konularda oturumlar gerçekleştirildi.

Katılımcılar, yapay zekanın dijital çağda ekonomiyi nasıl dönüştürdüğünü ve eğitim paradigmalarını nasıl yeniden tanımladığını ele aldı. Singapur-Türkiye ilişkileri çerçevesinde yapay zeka odaklı ekonomik dönüşüm, dijital eğitim ve inovasyon ekosistemlerinde ikili işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Ayrıca, teknolojik ilerlemenin sosyal refahı, eşitlikçi büyümeyi ve küresel rekabet gücünü desteklemesini sağlamak için her iki ülkenin stratejilerini nasıl uyumlu hale getirebileceği ele alındı.

"Türkiye'nin potansiyelini dünyaya göstermesine katkı sağladı"

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Sadık Arslan, iki ülkenin yapay zeka potansiyeline ve olası işbirliklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da Singapur'da düzenlenen 10'uncu etkinliğin, Türkiye'nin potansiyelini dünyaya göstermesine ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığını bildirdi.

Türkiye-Singapur yapay zeka ekosisteminin güçlenmesinin önem taşıdığını belirten Küçükşabanoğlu, "Singapur, yapay zeka ekosisteminde dünyada ilk 10'a girmiş durumda. Özellikle de yapay zekanın eğitim, ekonomi, akıllı şehirler ve sağlık gibi konularında ciddi çalışmaları var. Türkiye'nin de yapay zeka konusunda potansiyeli her geçen gün artıyor. İki ülkenin yapay zeka konusundaki bilgi birikimini birbirine aktarması ve özellikle de yapay zeka girişimciliği konusunda işbirliği yapması, her iki tarafın da yapay zeka ekosistemini güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
