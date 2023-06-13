Ahşap ustası çevreye duyarlı üretim yapıyor

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ahşap ustası Ercan Tasalı (50), çevreden topladığı atıl ahşapları atölyesinde ev eşyasına dönüştürüyor. Ercan Tasalı, sehpa, masa, raf gibi ev eşyası ürettiğini, bu şekilde çevrenin korunmasına ve ekonomiye katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Adilcevaz ilçesinde ceviz ağaçlarından insan ve hayvan figürleri başta olmak üzere ahşaptan çeşitli eşyalar tasarlayan ahşap ustası Ercan Tasalı, şimdi de çevrenin korunmasına dikkat çekmek için atıl durumdaki ahşapları toplayıp, atölyesinde değerlendiriyor. Tasalı, ahşap paletlerden sedir takımı, yemek masası, eşya rafı gibi kullanışlı ev eşyası ürettiğini belirtti. Çevrenin korunmasına ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Tasalı, "Dünyada ve ülkemizde mobilya sektöründe kullanılmak üzere birçok ağaç kesiliyor. Küresel ısınmaya karşı yeşili ve ormanlarımızı korumanın yanı sıra, geri dönüşüme ve ülke ekonomisine katkı sağlamamız gerekiyor. Bu amaçla atıl durumda olan ahşap paletleri ve benzeri ürünleri tekrardan işleyip sehpa, masa, raf ve askılık gibi ev eşyaları yaparak, halkımızın hizmetine sunmaktayız. Atık malzemelerle elde ettiğimiz ürünlerle aynı zamanda ağaçların kesilmesinin önüne geçmekteyiz " dedi. (DHA)