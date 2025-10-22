Haberler

Ahşap Sektöründe Yenilikler ve Deprem Konutları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun yıllardır ahşap sektöründe faaliyet gösteren bir firma, depreme dayanıklı ahşap yapıların inşa edilmesinde önemli rol üstleniyor. İstanbul Orman İnovasyon Haftası'na katılan firma, çevre dostu projeleriyle dikkat çekiyor.

Uzun yıllar ahşap sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye'deki bazı projelerde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işbirliğinde ahşap yapıların inşaatını gerçekleştiren firma, deprem konutlarının yapımında da görev üstleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW), "Yeşil Vatandan Dünya Ormancılığına" temasıyla devam ediyor.

Etkinliğe katılan 75 ülke, 30 uluslararası kuruluş ve 400'den fazla uzman temsilci, çeşitli panellerle orman yönetimi ve iklim değişikliğiyle ilgili deneyimlerini paylaşırken alanda kurulan tanıtım stantlarında da firmalar hizmetlerini, yeni ürünlerini tanıtma fırsatı buluyor.

Fuar alanında standı bulunan firmalardan Nasreddin Orman Ürünleri Dekorasyon Peyzaj İnşaat Şirketi (Naswood), çevreyle uyumlu, sağlıklı, depreme ve yangına dayanıklı ahşap yapıların inşasıyla dikkat çekiyor.

"Tamamen ahşap binalar yapıyoruz"

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Erbay, AA muhabirine, uzun yıllardır ahşap sektöründe yer aldıklarını ve Türkiye'de sektörün gelişmesi için yapılar inşa ettiklerini söyledi.

Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik'in çıkarılmasında ahşap binaların etkisi olduğunu belirten Erbay, OGM'nin hazırladığı proje kapsamında 3 katlı ahşap binaların yapımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Erbay, yapılan ihaleyle deprem bölgesinde de faaliyetler yürüttükleri bilgisini vererek, "Bölgede 3 katlı, tamamen ahşap binalar yapıyoruz. İhaleyi alan firmaların içinde tek ahşap firması biziz." dedi.

Muğla, Antalya ve Ukrayna'da ahşap üretim tesisleri bulunduğunu aktaran Erbay, ısıl işlem görmüş ahşap olan "thermowood", yapısal kiriş ve ahşap tabakaların üst üste yapıştırılmasıyla elde edilen CLT üretimi yaptıklarını bildirdi.

Erbay, Burdur'un Bucak ilçesinde CLT yapılarla ilgili tam entegre bir tesisi kuracaklarına işaret ederek, dünyada ahşaptan yüksek katlı binalar yapıldığını, Türkiye'de 3 veya 4 katlı yapmaya çalıştıklarını anlattı.

"Sadece yanlış uygulama yapılan ahşap binalar yanar"

Tarım ve Orman Bakanlığının kendilerine destek olduğunu ve bu sayede ürünlerini tanıtma imkanı bulduklarını vurgulayan Erbay, şöyle devam etti:

"Konya'da şehir kütüphanesini yapıyoruz, şu an en büyük projemiz o. 2014'te Avcılar Evlendirme Dairesini yaptık. 2018'de Eskişehir'de Odunpazarı Modern Müzeyi bitirdik. Birçok otel projesi var özel sektörde. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının projeleri var. Hatay'da depremde yıkılan dükkanları yapıyoruz. Ahşap artık hayatımıza giriyor. Entegre tesisten çıktığı zaman yapısal bazda yangına dayanımı, ses izolasyonu, sağlık ve karbon salımı açısından ahşap yaşanabilir bir ürün."

Erbay, yurt dışında düzenlenen fuarlara da katıldıklarını, bu kapsamda Almanya, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Azerbaycan'a gittiklerine dikkati çekerek, yurt dışındaki projeler için de malzeme gönderimi yaptıklarını söyledi.

Üretimde çam ve ladin ağaçlarını kullandıkları bilgisini veren Erbay, "Ülkemizde bolca var, tüm dünyada da çok rahat bulunabilen bir ağaç. Hem reçine açısından hem taşıyıcılık açısından ladin daha doğrudur." diye konuştu.

Erbay, ahşap yapıların yangında daha kolay yanacağı yönünde bir algı bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ahşap bina yanmıyor, ahşap bina çökmüyor. Sadece yanlış uygulama yapılan ahşap binalar yanıyor. Doğru entegre edebilir, doğru ilaçlayabilir, doğru çözüme giderseniz, bugün 700-800 yıllık kendi tarihimizdeki ahşap binalar hala ayakta duruyor. Önemli olan bunun doğru tasarlanması ve entegre tesisten çıkması. Kesiminden fırınlanmasına kadar bölümleri ayırdığımız için de dünyayla rekabet edebilecek güçte markalarımız var."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

Vatandaşı isyan ettiren kuyruk
Katliam gibi trafik kazası! En az 63 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var

Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen yolcu otobüsü 63 kişiye mezar oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.