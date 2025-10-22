Ahşap Sektöründe Yenilikler ve Deprem Konutları

Uzun yıllar ahşap sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye'deki bazı projelerde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işbirliğinde ahşap yapıların inşaatını gerçekleştiren firma, deprem konutlarının yapımında da görev üstleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW), "Yeşil Vatandan Dünya Ormancılığına" temasıyla devam ediyor.

Etkinliğe katılan 75 ülke, 30 uluslararası kuruluş ve 400'den fazla uzman temsilci, çeşitli panellerle orman yönetimi ve iklim değişikliğiyle ilgili deneyimlerini paylaşırken alanda kurulan tanıtım stantlarında da firmalar hizmetlerini, yeni ürünlerini tanıtma fırsatı buluyor.

Fuar alanında standı bulunan firmalardan Nasreddin Orman Ürünleri Dekorasyon Peyzaj İnşaat Şirketi (Naswood), çevreyle uyumlu, sağlıklı, depreme ve yangına dayanıklı ahşap yapıların inşasıyla dikkat çekiyor.

"Tamamen ahşap binalar yapıyoruz"

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Erbay, AA muhabirine, uzun yıllardır ahşap sektöründe yer aldıklarını ve Türkiye'de sektörün gelişmesi için yapılar inşa ettiklerini söyledi.

Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik'in çıkarılmasında ahşap binaların etkisi olduğunu belirten Erbay, OGM'nin hazırladığı proje kapsamında 3 katlı ahşap binaların yapımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Erbay, yapılan ihaleyle deprem bölgesinde de faaliyetler yürüttükleri bilgisini vererek, "Bölgede 3 katlı, tamamen ahşap binalar yapıyoruz. İhaleyi alan firmaların içinde tek ahşap firması biziz." dedi.

Muğla, Antalya ve Ukrayna'da ahşap üretim tesisleri bulunduğunu aktaran Erbay, ısıl işlem görmüş ahşap olan "thermowood", yapısal kiriş ve ahşap tabakaların üst üste yapıştırılmasıyla elde edilen CLT üretimi yaptıklarını bildirdi.

Erbay, Burdur'un Bucak ilçesinde CLT yapılarla ilgili tam entegre bir tesisi kuracaklarına işaret ederek, dünyada ahşaptan yüksek katlı binalar yapıldığını, Türkiye'de 3 veya 4 katlı yapmaya çalıştıklarını anlattı.

"Sadece yanlış uygulama yapılan ahşap binalar yanar"

Tarım ve Orman Bakanlığının kendilerine destek olduğunu ve bu sayede ürünlerini tanıtma imkanı bulduklarını vurgulayan Erbay, şöyle devam etti:

"Konya'da şehir kütüphanesini yapıyoruz, şu an en büyük projemiz o. 2014'te Avcılar Evlendirme Dairesini yaptık. 2018'de Eskişehir'de Odunpazarı Modern Müzeyi bitirdik. Birçok otel projesi var özel sektörde. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının projeleri var. Hatay'da depremde yıkılan dükkanları yapıyoruz. Ahşap artık hayatımıza giriyor. Entegre tesisten çıktığı zaman yapısal bazda yangına dayanımı, ses izolasyonu, sağlık ve karbon salımı açısından ahşap yaşanabilir bir ürün."

Erbay, yurt dışında düzenlenen fuarlara da katıldıklarını, bu kapsamda Almanya, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Azerbaycan'a gittiklerine dikkati çekerek, yurt dışındaki projeler için de malzeme gönderimi yaptıklarını söyledi.

Üretimde çam ve ladin ağaçlarını kullandıkları bilgisini veren Erbay, "Ülkemizde bolca var, tüm dünyada da çok rahat bulunabilen bir ağaç. Hem reçine açısından hem taşıyıcılık açısından ladin daha doğrudur." diye konuştu.

Erbay, ahşap yapıların yangında daha kolay yanacağı yönünde bir algı bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ahşap bina yanmıyor, ahşap bina çökmüyor. Sadece yanlış uygulama yapılan ahşap binalar yanıyor. Doğru entegre edebilir, doğru ilaçlayabilir, doğru çözüme giderseniz, bugün 700-800 yıllık kendi tarihimizdeki ahşap binalar hala ayakta duruyor. Önemli olan bunun doğru tasarlanması ve entegre tesisten çıkması. Kesiminden fırınlanmasına kadar bölümleri ayırdığımız için de dünyayla rekabet edebilecek güçte markalarımız var."