Ahşap palet sektörü TUOP finalinde masaya ağırlığını koydu

Ahşap ambalaj ve palet sektörü, TUOP final çalıştayında ilk kez geniş temsil sağladı. EPAL ve TAPSİAD yöneticileri, sektörün önceliklerini Ankara'daki oturumlarda doğrudan paylaştı.

Türkiye'nin ormancılık politikalarını iklim değişikliğine uyumlu bir yapıya kavuşturmayı amaçlayan Türkiye Ulusal Ormancılık Programı (TUOP) Final Çalıştayı, 3-4 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenlendi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, akademisyenler, STK'lar, sektör temsilcileri ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ormancılık alanındaki yeni dönem politikaları ele alındı.

Ahşap ambalaj ve palet sektörü de final çalıştayında geniş bir temsille yer aldı. EPAL Türkiye Başkanı Cafer Özgen ile TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu, sektörün görüş, talep ve beklentilerini toplantının ilgili oturumlarında doğrudan aktardı.

"Sektörümüz ormancılığın doğal paydaşı"

EPAL Türkiye Başkanı Cafer Özgen, sektörün sürdürülebilir ormancılık politikalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek çalıştayın ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Ahşap palet sektörü, Türkiye'nin orman varlığını koruma hedefiyle uyum içinde çalışan bir alandır. TUOP final çalıştayında alınan kararlar sadece orman yönetimi için değil, sürdürülebilir sanayi üretimi açısından da belirleyici olacaktır. Sektörümüzün bu süreçte doğrudan temsil edilmesi önemli bir adımdı."

"Karar süreçlerinde artık daha görünürüz"

TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu da sektörün ormancılık politikalarında daha görünür hale geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Ahşap ambalaj ve palet sektörü lojistikten sanayiye kadar geniş bir alanda kritik rol oynuyor. Bunun yanında sürdürülebilir ormancılık politikalarının merkezindeyiz. Final çalıştayında masada olmak, sektörümüzün bundan sonraki süreçte daha güçlü temsil edilmesine katkı sağlayacaktır."

Çalıştayda iklim değişikliğine uyumlu ormancılık modeli, afetlere dayanıklı orman yönetimi ve ekosistem hizmetlerinin toplum yararına geliştirilmesi gibi konular öne çıktı. TUOP kapsamında 2024-2025 boyunca dokuz bölgede yapılan toplantıların sonuçları Ankara'daki final oturumunda bir araya getirildi. Programda ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman kaynaklarının etkili bir şekilde değerlendirilmesine yönelik politika önerileri son kez ele alındı.

Sektör temsilcileri toplantıda hammadde arzının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, üretimde izlenebilirliğin güçlendirilmesi, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve karbon ayak izinin azaltılması gibi konulara dikkat çekti. Ayrıca orman yangınlarına karşı tedarik zincirinin daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu değerlendirmeler final oturumunda ilgili komitelere iletildi.

EPAL Türkiye Başkanı Cafer Özgen ve TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu, çalıştayın tamamlanmasının ardından yaptıkları ortak değerlendirmede, sektörün hem Tarım Orman Şurası'nda "stratejik sektör" olarak tanımlanmasının hem de TUOP final programında aktif rol almasının sektör için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti. - BURSA