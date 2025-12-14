Haberler

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'tan AJet'in saha ekiplerine ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, AJet'in ana üssü olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş ekipleri ve yolcularla bir araya gelerek operasyonları değerlendirdi. Bolat, çalışanların özverisine vurgu yaptı ve yolcularla sohbet etti.

Türk Hava Yolları (THY) ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, AJet'in ana üssü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre Bolat, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ve yöneticilerden oluşan heyetle, uçuş ekip odası, terminal, apron, CIP salonunu ziyaret ederek uçuş operasyonlarını yerinde değerlendirdi ve yolcularla sohbet etti.

Bolat'ın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ziyaretinde ilk durağı, AJet uçuş ekiplerinin bulunduğu ekip odası oldu. Uçuş ve kabin görevlileriyle sohbet eden Bolat, ekiplerin saha deneyimlerini ve operasyonlarla ilgili görüşlerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, çalışanların özverisine vurgu yaptı.

Çalışanlara yeni yıl için başarı, sağlık ve huzur dileklerini ileten Bolat, "Her yıl 85 milyon yolcu taşıyoruz. Misafirlerimizin her biri farklı bir hikayeyle uçağa biniyor, kimi tatil kimi iş kimi sağlık kimi de ne yazık ki cenaze için. Kabin, sizin eviniz. Misafirlerimizi her zaman en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz. Türk Hava Yolları ve AJet, ülkemizin önemli değerleridir, bu değerlere hep birlikte sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Bolat'ın ziyaretinin bir sonraki durağı terminaldeki AJet kontuar ve kiosk alanları oldu. Burada seyahat işlemlerini gerçekleştiren yolcularla sohbet eden Bolat, özellikle self check-in kiosklarını deneyimleyen yolcuların geri bildirimlerini aldı. Bazı yolcuların fotoğraf talebini geri çevirmeyen Bolat, personelle de operasyonel süreçler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Apronda uçuş operasyonunu inceledi

Terminal ziyaretinin ardından Bolat ve beraberindekiler, aprona geçti. Uçuş operasyonları ve yer hizmetleriyle ilgili bilgi alan Bolat, bu sırada uçaktan inen yolcularla da kısa görüşmeler yaptı.

Yolcuların, uçuş deneyimleri ve memnuniyetleri hakkında değerlendirmelerini alan Bolat, apronda AJet'in Türkiye'nin ve dünyanın ikonik yapılarının görsellerinin yer aldığı yolcu taşıma araçlarını inceledi.

Bolat'ın bir sonraki durağı ise yeniden düzenlenen ve duyurusu yakında yapılacak havalimanındaki CIP salonu oldu. Bolat, burada yolcu memnuniyeti ve sunulacak hizmetler hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaret ve incelemelerin ardından Bolat, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ayrıldı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Ekonomi
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 10 ölü

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
title