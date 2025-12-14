THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'tan AJet'in saha ekiplerine ziyaret

Türk Hava Yolları (THY) ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, AJet'in ana üssü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre Bolat, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ve yöneticilerden oluşan heyetle, uçuş ekip odası, terminal, apron, CIP salonunu ziyaret ederek uçuş operasyonlarını yerinde değerlendirdi ve yolcularla sohbet etti.

Bolat'ın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ziyaretinde ilk durağı, AJet uçuş ekiplerinin bulunduğu ekip odası oldu. Uçuş ve kabin görevlileriyle sohbet eden Bolat, ekiplerin saha deneyimlerini ve operasyonlarla ilgili görüşlerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, çalışanların özverisine vurgu yaptı.

Çalışanlara yeni yıl için başarı, sağlık ve huzur dileklerini ileten Bolat, "Her yıl 85 milyon yolcu taşıyoruz. Misafirlerimizin her biri farklı bir hikayeyle uçağa biniyor, kimi tatil kimi iş kimi sağlık kimi de ne yazık ki cenaze için. Kabin, sizin eviniz. Misafirlerimizi her zaman en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz. Türk Hava Yolları ve AJet, ülkemizin önemli değerleridir, bu değerlere hep birlikte sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Bolat'ın ziyaretinin bir sonraki durağı terminaldeki AJet kontuar ve kiosk alanları oldu. Burada seyahat işlemlerini gerçekleştiren yolcularla sohbet eden Bolat, özellikle self check-in kiosklarını deneyimleyen yolcuların geri bildirimlerini aldı. Bazı yolcuların fotoğraf talebini geri çevirmeyen Bolat, personelle de operasyonel süreçler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Apronda uçuş operasyonunu inceledi

Terminal ziyaretinin ardından Bolat ve beraberindekiler, aprona geçti. Uçuş operasyonları ve yer hizmetleriyle ilgili bilgi alan Bolat, bu sırada uçaktan inen yolcularla da kısa görüşmeler yaptı.

Yolcuların, uçuş deneyimleri ve memnuniyetleri hakkında değerlendirmelerini alan Bolat, apronda AJet'in Türkiye'nin ve dünyanın ikonik yapılarının görsellerinin yer aldığı yolcu taşıma araçlarını inceledi.

Bolat'ın bir sonraki durağı ise yeniden düzenlenen ve duyurusu yakında yapılacak havalimanındaki CIP salonu oldu. Bolat, burada yolcu memnuniyeti ve sunulacak hizmetler hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaret ve incelemelerin ardından Bolat, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ayrıldı.