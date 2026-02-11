Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu

Altın ve finans sektöründe faaliyet gösteren Ahlatçı Holding'in sahibi Ahmet Ahlatçı'ya yönelik kara para ve kaçakçılık soruşturması açıldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Ahlatçı hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği ifade edildi.

"KARA PARAYLA İŞİMİZ OLMAZ"

Soruşturmayla ilgili gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Ahlatçı, "Ben de yeni öğrendim. Kara parayla işimiz olmaz. Kapalıçarşı'da ayaklı borsayı faturalandıran adamım. Bir yanlışlık var. Eminim bu karar en kısa zamanda kaldırılacaktır." ifadelerini kullandı.

ÜÇ ŞİRKETİ FORTUNE 500 LİSTESİNDE

Holdingin 3 önemli şirketi konumundaki Ahlatcı Kuyumculuk 2023'te 147.7 milyar liralık net satışla Fortune 500 listesinde 9'uncu sırada yer aldı. Ahlatcı Metal Rafineri 72.7 milyarlık satış ile anılan listenin 13'üncü sırasında yer aldı. Holdingin bir diğer şirketi Kargaz Doğalgaz da Fortune 500 listesine giren bir diğer şirket oldu.

Ahmet Ahlatcı

EN ZENGİN 78. TÜRK

Ayrıca Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, 600 milyon dolarlık servetiyle 'En Zengin 100 Türk' listesinde 78. sırada yer alıyor.