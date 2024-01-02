Ahlatcı Holding Üst Yöneticiliği'ne Kadri Samsunlu atandı

Ahlatcı Holding Üst Yöneticiliği ( Ceo ) görevine Kadri Samsunlu atandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 30 yılı aşkın süredir Türkiye'de ve yurt dışında altyapı, enerji, ulaştırma ve gayrimenkul sektörlerinde üst düzey yöneticilik yapan ve İstanbul Havalimanına başarıyla liderlik eden Samsunlu, Ahlatcı Holding CEO'su oldu.

CEO'luğun yanı sıra Ahlatcı Holding grup şirketlerinin yönetim kurullarında da üye olarak yer alacak Samsunlu, görevine gelecek ay başlayacak.

Kadri Samsunlu kimdir?

1968 yılında Çorum'da doğan Kadri Samsunlu 1991'de Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra ABD Missouri Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Samsunlu, Eylül 2017'de başlayan İGA İstanbul Havalimanı CEO'luğu görevinin öncesinde, 1995-2006 yıllarında çok sayıda yatırım şirketinde genel müdür ve icra kurulu üyesi olarak deneyim kazandı. 2006'dan itibaren 3 yıl boyunca Romanya ve Türkiye'de yatırım ve kurumsal finans danışmanı olarak görev aldı.

Akfen Holding bünyesinde 2008-2017 yıllarında mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görevini yürüten Samsunlu, Eylül 2017'den bu yana İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.