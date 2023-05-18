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Ahlat'ta DAP destekli projelerin açılışı yapıldı

Ahlat'ta DAP destekli projelerin açılışı yapıldı

Ekonomi Haberleri

Bitlis'in Ahlat ilçesinde DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen projelerin açılışı yapıldı. Ahlat Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı ve Ahlat Ahşap Oyma ve Tutkara Sanatı Geliştirme Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen projelerin açılışı yapıldı.

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve beraberindekiler, ilk olarak Ahlat Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarına geçerek buranın açılışını yaptı. Daha sonra pazarı gezen Demirdöğen, buradaki esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Ardından Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) tarafından hazırlanarak DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek hayata geçen Ahlat Ahşap Oyma ve Tutkara Sanatı Geliştirme Projesi çerçevesinde kurulan atölyenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından atölyeyi gezerek projeleri yerinde inceleyen Demirdöğen, proje yürütücülerine çalışmalarında başarılar diledi. Açılışın ardından DAP Bölge Başkanı Prof. Dr. Demirdöğen'e, günün anısına protokol tarafından Ahlat çinisi hediye edildi. Açılışların ardından Başkan Çoban tarafından DAP Bölge Başkanı Prof. Dr. Demirdöğen'e, yapımı tamamlanan ve yapılması planlanan projeler gezdirildi. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Abdulalim Mümtaz Çoban Bingöl Bitlis Ekonomi Haberler

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