AHL Pay Kullanıcılarına IBAN ve FAST Hizmeti Sunacak

Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, AHL Pay kullanıcılarına IBAN sahibi olma ve FAST ile hızlı para transferi yapabilme imkanı sunacak. Ayrıca KOLAS sisteminden de faydalanabilecekler.

AHL Pay kullanıcıları artık IBAN sahibi olabilecek, FAST ile 7/24 hızlı para transferi gerçekleştirebilecek, KOLAS imkanlarından faydalanabilecek.

Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ açıklamasına göre, AHL Pay markası ile faaliyetlerini sürdüren Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, kullanıcılarının FAST kullanımını sağladı.

AHL Pay kullanıcıları sahip oldukları cüzdan numaraları haricinde, IBAN'a da sahip olacak. Merkez Bankası'nın FAST uygulamasını kullanıcılarına sunmaya başlayan AHL Pay, TCMB'nin bir diğer uygulaması olan KOLAS'ı (Kolay Adresleme Sistemi) da kullanıcılarına sunmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AHL Pay Genel Müdürü Enver Çetin, kullanıcılara IBAN sunmaları, FAST ile işlem yapılmasını sağlamaları, KOLAS imkanı sunmaları ile finansal piyasalar için çok önemli bir değişim başladığını ifade etti.

Çetin, "Ülkemizde bugüne kadar sadece Bankalar tarafından müşterilerine IBAN sunulabiliyorken, bugün itibarıyla AHL Pay gibi bir Elektronik Para kuruluşunun kullanıcılarına IBAN sunulabilmesi, finans sektörü için çok önemli bir değişim sürecinin ilk adımıdır.

Sektörde bu düzeyde bir inovasyon yaşanmasını sağladığı için Merkez Bankası'na çok teşekkür ederiz. Banka haricinde bir finans kurumu olarak artık kullanıcılarımıza IBAN sunabildiğimiz gibi, Merkez Bankası'nın çok önemli ve başarılı para transfer uygulamaları olan FAST sistemine ve KOLAS sistemine de dahil olduk." açıklamasını yaptı.

Bankalar harici bir finans kurumunun ilk kez IBAN sunabilmesi, ilk kez FAST'e katılması, ilk kez KOLAS imkanlarını sağlayabilmesinin çok önemli olduğunu aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"2022 yılında güçlü bir sistem ve altyapı ile aktif faaliyetlerimize başlamamızın ertesi senesinde ulaştığımız bu tür başarılar ile AHL Pay artık diğer elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşlarına da öncülük etmekte, örnek teşkil etmektedir. TCMB nezdinde uygun görüldüğü takdirde, para transferi faaliyetlerimize orta vadede TR Karekod uygulamasının, uzun vadede de EFT uygulamasının dahil edilmesini hedeflemekteyiz."