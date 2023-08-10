AHKİB Başkanı Tekin: "Temmuz'da 28,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik"

Kur ve maliyet baskısı için özel teşvik beklediklerini belirten Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Temmuz ayında 28,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Kur ve maliyet baskısı için özel teşvik beklediklerini belirten Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Temmuz ayında 28,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Döviz kuru ve maliyet baskısı nedeniyle ihracat pazarlarında çok ciddi kayıplar yaşadıklarını belirten Başkan Tekin, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün uluslararası pazarlarda rekabetçiliğini güçlendirmek için döviz kurunun maliyet artışlarını karşılayacak seviyeye yükseltilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.Başkan Tekin, "İhracatçılara uygulanacak özel dolar kurunun 35-40 lira seviyelerinde olması, Uzak Doğu ve yakın coğrafyadaki rakiplerimize karşı rekabet edebilme şansı getirecektir" dedi.

"Yılın ikinci yarısı için hazır giyim sektörünü çok zorlu bir sınav bekliyor"

2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında gerileyen bölge ihracatının temmuz ayında da yüzde 7,9'lik azalış gösterdiğini kaydeden Başkan Tekin, geçen ay asgari ücrette yapılan artışların ve yüksek enflasyonun tüm maliyetleri yukarı çektiğini, bunlara karşı döviz kurunun düşük kalmasıyla ortaya çıkan tablonun sektörde ciddi bir panik havası estirdiğini söyledi.

Bir çok işletmenin üretimine ara verdiğini, azımsanmayacak sayıda firmanın da kepenk kapattığını dile getiren Başkan Tekin, yılın ikinci yarısı için sektörü çok zorlu bir sınav beklediğini, mevcut tablonun endişeleri derinleştirdiğini belirtti.

Başkan Tekin, "Enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlar ile birlikte iplik ve kumaş fiyatlarında sürekli artışlar yaşanıyor. En önemli pazarımız olan Avrupa Birliği'nde, Türkiye'nin yerini Uzak Doğu ülkeleri doldurmaya başladı. İşletmelerimiz zararına da olsa müşterilerini tutmaya çalışıyor, ama bu durum sürdürülebilir değil. Avrupalı moda devlerinin siparişleri günden güne azalıyor. Özellikle Inditex Grubu, Türkiye'deki imalatlarını çekiyor, Uzak Doğu ülkelerine ve yakın coğrafyadaki rakiplerimize aktarıyor. Avrupa'daki markalar gibi ABD'deki markaların da aynı yolu izleyeceğini düşünüyoruz. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün ihracat, üretim ve istihdamda çok ciddi kayıpların yaşanacağı bir döneme girmiş olmasından endişe ediyoruz"ifadelerini kullandı.

"40 milyar dolarlık ihracat hedefi için devletimizin yanımızda olması lazım"

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün katma değerli üretimi, istihdama katkısı, ihracatı ve net döviz getirisi ile ülke ekonomisi için kritik öneme sahip sektörler arasında yer aldığının altını çizen Başkan Tekin, şunları söyledi:

"Şu anda sektörümüzün yaşadığı en büyük sıkıntı rakiplerimiz olan Uzak Doğu ülkeleriyle rekabet edemiyor olmamızdır. Bunun en önemli nedenleri akaryakıt ve işçilik maliyetlerindeki artışlar ve buna bağlı olarak yan sanayi, aksesuarlar ve kumaşlardaki fiyat yükselişleridir. Bu gelişmeler bizi çok geriye itti. İhracat pazarlarında fiyat tutturmakta çok zorlanıyoruz. Eylül ayından itibaren bir çok firma, yeni sipariş alamadığı için boşa düşecek. Bu durum istihdam kayıplarına neden olacak. Fabrikalar belki de faaliyetlerine son verecek. En büyük beklentimiz döviz kurlarında rekabetçiliğimizi geri kazandıracak artışların olmasıdır. Madem 21 milyar dolarlık ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarma hedefimiz var, o halde devletimizin yanımızda olması lazım. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalara özel kur uygulaması bekliyoruz. Dolar kurunun 35 liranın üzerine çıkması, 40'lı seviyelere gelmesi ayakta kalabilmemiz için çok çok önemli. Diğer yandan teşviklerin de gelmesi gerekiyor. Ciddi ihtiyaç teşviklerinin bize yansıması, vergi iadelerinin tekrar gündeme gelmesi lazım. Pandemi döneminde istihdamın korunmasına yönelik kısa çalışma ödeneği gibi mekanizmaların tekrar devreye alınmasını bekliyoruz."

Başkan Tekin, ekonominin ana yakıtının finansman olduğunu, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat gücünde bir kesinti yaşanmaması için Kredi Garanti Fonu (KGF) dahil kredi kanallarının bir an önce açılması gerektiğini de dile getirdi.

"Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler İspanya, Hollanda ve Almanya"

AHKİB'in temmuz ayındaki ihracat performansını ürün grupları ve ülkelere göre ele alan Başkan Tekin: "Yılın yedinci ayında 3 bin 770 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Birliğimiz, en yüksek değerlere bayan dış giyim, bay dış giyim ve diğer hazır eşya kalemlerinde ulaştı. Bayan dış giyimde 13,4 milyon dolarlık, bay dış giyimde 6,2 milyon dolarlık, diğer hazır eşyada 3,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ise 7,5 milyon dolar değer ile İspanya birinci, 5,3 milyon dolar değer ile Hollanda ikinci, 4,2 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sırada yer aldı" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN