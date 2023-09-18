Ahilik kutlamalarında Bakan Yardımcısı Gürcan'dan fahiş fiyat uyarısı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan:

"Değerinin çok üzerinde fiyatla satılan malları Ticaret Bakanlığı olarak takibe alıyoruz"

Kırşehir Ahilik Haftasında dolu dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 36.'sı kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin düzenlediği şehir içi konvoy ve coşku dolu ahilik yürüyüşüyle başladı.

36. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ahi Evran Külliyesinde dua yapıldı. Haftanın resmi açılış programı ise külliye içerisinde yer alan alanda yapıldı. Programa katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ahiliğin Anadolu'nun Türk İslam yurdu haline gelmesinde önemli bir yere sahip olan birlik ve kardeşliği maddi ve manevi temellerini bizi biz yapan en önemli değerlerden biri olduğunu ve manevi zenginliğin iktisadi ve sosyal bir zeminde kurumsallaşması olarak ifade etti. Gürcan konuşmasında; "Toplumsal yaşamın ortak paydası olan insan üzerine kurulmuş olan ahilik; insanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı ve güler yüzlü olma hisseleri şiar edinmiştir. Geçmişi 13. yüzyıla dayanan ahilik, kültür ve felsefesi gönül coğrafyasında yerleşerek Anadolu'nun her bir tarafında sevgi ve kardeşliğin odağı olmuş bütün gelişmiş milletlerce benimsenmesi gereken insan odaklı prensipler malzemesinin ortak adıdır. Ahinin yoksullara, düşkünlere yardım etmek için eli kapısına gelen herkese kapısı ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için de açları doyurmak için de sofrası açıktır. Öte yandan kimsenin ayıbını görmemek için gözü, kimsenin namusuna ve haysiyetine, onuruna kötülük etmemek için, beli kimseye kötü söz söylememek için de iftira atmamak için de dili bağlıdır. Bu ana ilkeler yüzyıllardır Müslüman Türk toplumunun karakteristik bir özelliği olmuş ve topluma alın teriyle geçinme, başı dik bir şekilde kendine güvenli ve minnetsiz yaşama yeteneği kazandırmıştır. Ahilik; yüce memleketimizin asırlar boyunca birlik ve beraber duygusu içerisinde maddi ve manevi bütün değerleriyle medeniyet tarihine kazandırdığı eskimeyen bir sistemdir. Ahiliğin özünde adalet, merhamet, ehliyet, liyakat, çalışmak, helal kazanç dayanışma kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, ilim, yardımlaşma ve hakkın rızasını kazanmak için çalışma anlayışı vardır" dedi.

Fahiş fiyat uygulayanlara ceza kesiliyor

Bakan Yardımcısı Gürcan, ahilikte çalışmanın ibadet olduğunu belirttiği açıklamasında fahiş fiyat uygulayanlara da ceza kesildiğini söyledi. Gürcan'ın açıklaması ise şöyle;

"Hedef fazla üretmek değil, en kaliteli üretimi toplumun karşılayacak düzeyde yapmaktır. Ahiret ahilikte ticaret yapılırken asla aşırı kar hırsı ön plana çıkmamıştır. Aslında bugün baktığımız noktada bu aşırı kar hırsının toplumda çok ileri düzeye geldiği normal şartlarda değerinin çok üzerinde fiyatla satılan malları zaman zaman Ticaret Bakanlığı olarak takibe alıyoruz. Bunlarla alakalı da fahiş fiyattan dolayı cezalar kesiyoruz ve kesmeye de devam edeceğiz. Esnaflara finansal destek sunmaktayız. 500 bin TL'ye yatırım kredisi üst limitini ise 1,5 milyon liraya yükselttik. 0 faizli krediler arasında yer alan genç girişimci kredisi üst limitini 200 yüz bin liraya yükselttik. Yakın dönemde esnaf ve sanatkara 100 milyar liralık bir kredi paketi tahsis edilmiş. Akabinde bu kaynak 50 milyar lirayla desteklenmiştir. Bu kaynak esnaf ve sanatkarlarımızın. Kredi ve kefalet kooperatifi sayısı da bu arada 1000'i aşmıştır. 5061 sayılı cumhurbaşkanlığı kararına değişiklik yapılarak geriye dönük bir yıl içerisinde kullanabilecek kredi sayısı 2'den 3'e yükseltilmiş. Mevcut açık kredi paket kredi hesabı sayısı da 2 yerine 3 olarak belirlenmiştir. 31 Ağustos itibariyle 2023 yılı içerisinde 131 nokta 7 milyar TL tutarında kredi kullandırılmıştır."

Programda konuşan Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk ise; "Ahiliğin derin ve zengin bir mirası var. Geleceğe Ahiler olarak umut ve kararlılıkla bakıyoruz. Ahilik bir yaşam biçimidir. Toplumun ilerlemesi için Ahiler bir araya gelmiştir" diye konuştu. Açılış Programına katılan CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın da ahilik kutlamaları temennilerinin ardından program Ahi Müzesi açılışı ve pilav ikramıyla devam etti. Programlara AK Parti Trabzon Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de katıldı.