Tarım ve Orman Bakanlığından Ağyatan Lagünü'nde kumul erozyonuyla mücadele

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025'te Ağyatan Lagünü ve çevresinde 80 bin Kıbrıs akasyası ve 20 bin fıstık çamı dikileceğini duyurdu. Bu çalışmalarla kumul erozyonuna karşı önlemler alınarak ekosistemin korunması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025'te Ağyatan Lagünü ve çevresindeki 450 hektar alanda yürütülen çalışmalarla, 80 bin Kıbrıs akasyası, 20 bin fıstık çamını toprakla buluşturduklarını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda kumul erozyonuna karşı alınan tedbirlerle ilgili bilgi verildi.

Kumul erozyonuna karşı önlem alındığı, ekosisteme sahip çıkıldığı vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"2025 yılında Ağyatan Lagünü ve çevresindeki 450 hektar alanda yürüttüğümüz çalışmalarla, 80 bin Kıbrıs akasyası, 20 bin fıstık çamını toprakla buluşturuyoruz. Bu uygulamalarla doğal dengeyi koruyor, lagün ekosistemini ve çevresindeki tarım alanlarını güvence altına alıyoruz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
500

