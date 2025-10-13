Haberler

Ağustosta Tarihimizin En Yüksek Aylık Cari Fazlası

Ağustosta Tarihimizin En Yüksek Aylık Cari Fazlası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta 5,5 milyar dolar cari fazlası verildiğini belirterek, yıllık cari açığın 18,3 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik. Böylece yıllık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37,6 milyar dolar oldu" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik. Böylece yıllık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37,6 milyar dolar oldu. Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim 2023 yılı Haziran ayında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025'te yaklaşık yüzde 17'ye gerileyeceğini öngörüyoruz. Azalan döviz ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu

Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 il beyaza büründü! Kar kalınlığı 26 santimetre

3 ilimiz beyaza büründü! Kar kalınlığı 26 santimetre
Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu

Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.