Ağustosta Sanayi, İnşaat ve Ticaret Sektörlerinde Ciro Artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,7 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi ise aylık bazda yüzde 2 arttı.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 32,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseliş kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 53,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 9,4 yükseldi.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
