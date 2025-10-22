Haberler

Ağustosta Firmaların Net Döviz Açığı 184 Milyar Doları Aştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Ağustos 2025 döneminde finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı 184 milyar 934 milyon dolara yükseldi. Yükümlülüklerin artışı dikkat çekerken, yurt dışından sağlanan krediler de yükseldi.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ağustosta 184 milyar 934 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 787 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 788 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 3 milyar 1 milyon dolar artarak 184 milyar 934 milyon dolara çıktı.

Ağustos 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 747 milyon dolar, 405 milyon dolar ve 58 milyon dolar artarken türev varlıklar ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 246 milyon dolar ve 176 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 787 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan krediler ve türev yükümlülükler sırasıyla 2 milyar 24 milyon dolar, 1 milyar 852 milyon dolar ve 606 milyon dolar artarken, ithalat borçları 694 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 788 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Ağustos 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz 2025 dönemine göre 24 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 2 milyar dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 857 milyon dolar, uzun vadeli krediler 302 milyon dolar yükseldi.

Ağustos 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 137 milyar 803 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 132 milyar 590 milyon dolar oldu.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 5 milyar 213 milyon dolar olarak gerçekleşerek Temmuz 2025 dönemine göre 1 milyar 476 milyon doları azaldı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevinde mi? Şok iddia gündemi sarstı

Kıvanç'ın kız kardeşine tutuklama! Gözü fena dönmüş
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Bunun adı saf kötülük! Kedinin başına poşet bağladılar

Bunun adı saf kötülük! Şüpheli her yerde aranıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.