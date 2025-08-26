Ağustos Enflasyon Beklentileri Geriledi

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, ağustosta piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için yıllık enflasyon beklentileri geriledi. Piyasa katılımcıları için enflasyon beklentisi yüzde 22,8, reel sektör için yüzde 37,7, hane halkı için ise yüzde 54,1 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, geçen aya göre 1 puan artışla yüzde 27,6 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
