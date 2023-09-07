Ağustos Ayında Türkiye Havalimanlarında Yolcu Trafiği Arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağustos ayında Türkiye havalimanlarında 24 milyon 689 bin 743 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Ayrıca uçak trafiğinde de yüzde 11,8 artış yaşandığı belirtildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ağustos ayında havalimanlarımızda 24 milyon 689 bin 743 yolcuya hizmet verildi. Ağustosta hizmet verilen uçak trafiğinde yüzde 11,8 artış meydana geldi" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamayla ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 84 bin 834, dış hatlarda 95 bin 463 olarak gerçekleştiğini belirterek, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 226 bin 894'e ulaştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Ağustos ayında hizmet verilen uçak trafiği, 2022 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında, iç hat uçak trafiğinde yüzde 8,4, dış hat uçak trafiğinde yüzde 9,9 ve üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 11,8 artış meydana geldi" ifadelerini kullandı.

'YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 12,8 ARTTI'

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında ağustosta iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 317 bin 490 kişi, dış hat yolcu trafiğinin 15 milyon 344 bin 667 kişi olarak gerçekleştiğini söyleyen Uraloğlu, yine bu ayda direkt transit yolcularla birlikte toplam 24 milyon 689 milyon 743 yolcuya hizmet verildiğini aktardı. Bakan Uraloğlu, yolcu trafiğindeki artışlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2023 yılının ağustos ayında hizmet verilen yolcu trafiği, 2022 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 15,7, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 11,2 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 12,8 artış gösterdi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, ağustos ayında iç hatlarda 96 bin 368 ton, dış hatlarda 364 bin 338 ton, toplamda 460 bin 706 tona ulaştı."

'İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 7,6 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ'

Bakanlıktan paylaşılan verilere göre; İstanbul Havalimanı'na ağustos ayında iniş kalkış yapan uçak sayısı; iç hatlarda 12 bin 22, dış hatlarda 35 bin 424 olmak üzere toplamda 47 bin 446'ya ulaştı. İç hatlarda 1 milyon 900 bin 358, dış hatlarda 5 milyon 719 bin 302 olmak üzere toplamda 7 milyon 619 bin 660 yolcuya hizmet verildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda; iniş kalkış yapan uçak trafiği; iç hatlarda 10 bin 138, dış hatlarda 11 bin 305 uçak olmak üzere toplamda 21 bin 443 uçak olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 829 bin 817, dış hatlarda 1 milyon 890 bin 749 olmak üzere toplamda 3 milyon 720 bin 566 kişi oldu. Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da ağustosta 2 bin 499 uçak trafiği gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde havalimanlarında uçak trafiği, iç hatlarda 585 bin 720, dış hatlarda 543 bin 390 uçak oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 443 bin 642 uçak trafiğine ulaşıldı. Ağustos sonunda hizmet verilen uçak trafiği, 2022 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiği yüzde 13,1, dış hat uçak trafiği yüzde 18,5 ve üst geçişler dahil toplam uçak trafiği yüzde 17,8 artış gösterdi. Türkiye genelindeki havalimanları iç hat yolcu trafiği 61 milyon 138 bin 201 kişi, dış hat yolcu trafiği 82 milyon 68 bin 893 olurken; direkt transit yolcularla birlikte toplam 143 milyon 359 bin 903 yolcuya hizmet verildi.

Ağustos sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2022 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında iç hat yolcu trafiği yüzde 17,7, dış hat yolcu trafiği yüzde 23,7 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 20,9 artış oldu. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 579 bin 636 ton, dış hatlarda 2 milyon 166 bin 306 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 745 bin 942 tona ulaştı.

TURİZM MERKEZLERİNDE 38 MİLYON YOLCU AĞIRLANDI

Ocak- ağustos döneminde, dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısı ise iç hatlarda 11 milyon 676 bin 621, dış hatlarda ise 26 milyon 635 bin 230 kişi; uçak trafiği ise iç hatlarda 95 bin 257 dış hatlarda 170 bin 789 uçak olarak gerçekleşti.