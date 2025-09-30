Ağustos ayında Türkiye'de istihdam 208 bin kişi arttı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta aylık bazda 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı 0,3 puan artışla yüzde 49,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü ağustosta bir önceki aya göre 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı da 0,6 puan yükselişle yüzde 54 olarak belirlendi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,9 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ağustosta bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 41,8 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ağustosta aylık bazda 0,1 puan artarak yüzde 29,7'ye yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

Ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 66.458 32.868 33.589 İş gücü (bin kişi) 35.873 23.493 12.380 İstihdam (bin kişi) 32.829 21.890 10.940 İşsiz (bin kişi) 3.044 1.604 1.441 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.584 9.375 21.209 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54 71,5 36,9 İstihdam oranı (yüzde) 49,4 66,6 32,6 İşsizlik oranı (yüzde) 8,5 6,8 11,6 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 16 12,4 22,7

