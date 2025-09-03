Haberler

Ağustos Ayında Tüketici Fiyatlarında Önemli Değişimler: Hava Yolu Fiyatları Yükseldi, Patates Ucuzladı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustosta en yüksek fiyat artışı hava yolu ile yolcu taşımacılığında yaşanırken, en çok ucuzlayan ürün patates oldu. Hava yolu taşımacılığı yüzde 36,43 ile liderken, patates yüzde 10,4 ile fiyatı en çok düşen ürün olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler ve yüzde 8,14 ile un ve diğer tahıllar izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 8,11 ile ekmek, yüzde 6,36 ile sigaralar, yüzde 6,32 ile toz kakao ve yüzde 5,92 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı.

En çok patates ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 10,4 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 2,86 ile çocuk giyim, yüzde 2,06 ile mutfak mobilyaları, yüzde 1,97 ile şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi) yüzde 1,87 ile televizyonlar takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı36,43
Gazete ve dergiler16,32
Un ve diğer tahıllar8,14
Ekmek8,11
Sigaralar6,36
Toz kakao6,32
Kahvaltılık tahıl ürünleri5,92
Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler5,8
Margarin5,63
Kahve5,53
Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Patates-10,4
Çocuk giyim-2,86
Mutfak mobilyaları-2,06
Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi)-1,97
Televizyonlar-1,87
Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul gibi)-1,69
Kadın giyim-1,33
Kırtasiye malzemeleri-0,79
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar-0,74
Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler-0,7

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
500
