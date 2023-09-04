Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, ağustos ayında tüketici enflasyonu yüzde 8,59 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 128,05 seviyesine çıktı. Buna göre, aylık fiyat artışında yüzde 26,12 ile sağlık sektörü başı çekti.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, ağustos ayında tüketici enflasyonu yüzde 8,59 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 128,05 seviyesine çıktı. Buna göre, aylık fiyat artışında yüzde 26,12 ile sağlık sektörü başı çekti.

ENAG, ağustos ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını açıkladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 8,59 arttı. E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 128,05 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, ocak-ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 oldu

SAĞLIK HARCAMALARINDAKİ AYLIK ARTIŞ YÜZDE 26,12 OLDU

ENAG'ın aylık enflasyon bültenine göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında aylık fiyat artışında sağlık sektörü yüzde 26,12 ile başı çekti. Onu yüzde 21,56 ile haberleşme, yüzde 11,48 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Ağustos ayında fiyatı en az artan sektör ise yüzde 3,08 ile giyim ve ayakkabı oldu.

YOĞURT AĞUSTOS AYINDA FİUYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN OLDU

Madde bazında ise en Ağustos ayında yüksek fiyat artışı yüzde 24,33 ile yoğurtta görüldü. Onu, yüzde 20,54 ile margarin, 16,29 ile maden suyu ve soda ile yüzde 16,04 ile hazır et yemekleri ve yüzde 15,22 ile konserveler izledi.